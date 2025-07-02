Hafta sonu hava kaç derece olacak? 2-6 Temmuz hava durumu tahmini

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün uyarılarına göre, Türkiye genelinde hava sıcaklıkları Perşembe gününden itibaren hızla yükselecek. Hafta sonu özellikle Ege ve Akdeniz bölgelerinde sıcaklıklar rekor seviyelere ulaşacak. Ege’de bazı noktalarda termometreler 43 dereceyi gösterecek. Sıcak hava dalgası, Marmara, İç Anadolu ve Güneydoğu'da da etkisini gösterecek.

1 /6 Sıcaklıkların mevsim normallerinin üzerinde seyredeceği bu günlerde, uzmanlar özellikle yaşlılar, kronik hastalığı olanlar ve çocuklar için güneş çarpması riskine karşı dikkatli olunması gerektiğini belirtiyor.

2 /6 HAVA SICAKLIĞI NE ZAMAN ARTACAK? SICAKLIKLAR HANGİ GÜN ZİRVE YAPACAK? Meteoroloji verilerine göre, sıcaklıklar Perşembe gününden itibaren artmaya başlayacak. Hafta sonu ise ülkenin büyük bölümünde sıcaklıkların zirve yapması bekleniyor. Ege ve Akdeniz’de sıcaklıklar 40-43 dereceye kadar çıkacak. Batı ve Güney kıyılarında sıcaklıklar mevsim normallerinin 2-4 derece üzerinde olacak. İç ve kuzey kesimlerde ise sıcaklıklar yer yer 1-3 derece düşük seyredecek.



3 /6 İSTANBUL’DA HAVA NASIL OLACAK? 5 GÜNLÜK HAVA DURUMU TAHMİNİ İstanbul’da önümüzdeki 5 gün boyunca güneşli ve sıcak bir hava etkili olacak: 2 Temmuz Çarşamba: Açık ve güneşli, 29°C 3 Temmuz Perşembe: Açık ve güneşli, 30°C 4 Temmuz Cuma: Açık ve güneşli, 32°C 5 Temmuz Cumartesi: Açık ve güneşli, 31°C 6 Temmuz Pazar: Açık ve güneşli, 31°C



4 /6 HANGİ BÖLGEDE HAVA NASIL OLACAK? BÖLGE BÖLGE HAVA DURUMU Marmara’da Kuvvetli Rüzgar Etkili Olacak Parçalı ve az bulutlu hava bekleniyor. Bölgenin güneyinde kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli rüzgar (40-60 km/s) etkili olacak.

Ege'de Sıcaklıklar Rekora Koşuyor Az bulutlu ve açık bir hava hakim. Özellikle kıyı kesimlerde kuzeyli rüzgarların kuvvetli esmesi bekleniyor. Sıcaklıklar 43 dereceyi bulacak.



5 /6 Akdeniz’de Kavurucu Hava Devam Ediyor Az bulutlu ve güneşli hava etkisini sürdürüyor. Doğu Akdeniz’de kuvvetli rüzgar uyarısı var. Sıcaklıklar 40 derecenin üzerine çıkacak.

İç Anadolu’da Kuvvetli Rüzgar Uyarısı Parçalı ve az bulutlu bir hava bekleniyor. Bölgenin doğusunda kuzeybatılı rüzgarların kuvvetli esmesi öngörülüyor.

