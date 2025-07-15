HAKMAR ve TATBAK kimin FETÖ'nün mü kayyum mu atandı?

"Fetullah Gülen sayesinde yükseldim, servetim de gitse feda olsun" diyen zincir marketlerin sahibi Z.D'nin evinde yapılan aramada örgütle bağlantılı materyaller ele geçirildi.

Z.D'nin, FETÖ'nün yurt dışı yapılanmasından aldığı talimatlar doğrultusunda Türkiye'deki örgüt mensuplarına düzenli olarak para transferi gerçekleştirdiği, kaynak olarak da HAKMAR Şirketler Grubunun kullanıldığı belirlendi. Hakkında çok sayıda ihbar bulunan Z.D'nin, "kurban bağışı, hac parası ve Zaman gazetesine üyelik" gerekçeleri ile FETÖ'ye yardım topladığı ortaya çıktı.

Z.D'nin özellikle FETÖ üyeliğinden kaydı olan ve örgüte sempati beslemeye devam eden kişileri zincir marketlerinde çalıştırdığı tespit edildi.