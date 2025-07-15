HAKMAR ve TATBAK kimin FETÖ'nün mü kayyum mu atandı?

15 Temmuz darbe girişiminin yıl dönümünde FETÖ'ye yönelik düzenlenen operasyonlarda toplamda 448 kişi gözaltına alındı. Ünlü market zinciri HAKMAR ve tatlı zinciri TATBAK'a kayyum atanırken sahipleri de gözaltına alındı. Peki HAKMAR ve TATBAK zincir marketlerin sahibi kim?
MİT'in İstanbul merkezli düzenlendiği operasyonlar kapsamında Hakmar ve Tatbak'a kayyum atandı. Operasyonlarda 26 kişi gözaltına alındı. FETÖ'nün finans kaynaklarına yönelik, İzmir merkezli 60 ili kapsayan operasyonlar da 371 kişi hakkında gözaltı kararı verildi.
HAKMAR ve TATBAK kimin, kayyum mu atandı?
Milli İstihbarat Teşkilatı, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı ve İstanbul Emniyeti Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü, FETÖ’nün güncel finans yapılanmasına ilişkin İstanbul merkezli 9 ilde eş zamanlı ortak operasyon düzenledi. 26 kişi gözaltına alındı. Hakmar ve Tatbak'a kayyum atandı.
İstanbul merkezli yaklaşık 800 şubesi olan HAKMAR ve TATBAK zincir marketlerin sahibi Z.D. ile örgütün finans faaliyetinin dağıtımını gerçekleştiren ve polis memurluğundan ihraç edilen C.G. takibe alındı.
"Fetullah Gülen sayesinde yükseldim, servetim de gitse feda olsun" diyen zincir marketlerin sahibi Z.D'nin evinde yapılan aramada örgütle bağlantılı materyaller ele geçirildi.
Z.D'nin, FETÖ'nün yurt dışı yapılanmasından aldığı talimatlar doğrultusunda Türkiye'deki örgüt mensuplarına düzenli olarak para transferi gerçekleştirdiği, kaynak olarak da HAKMAR Şirketler Grubunun kullanıldığı belirlendi. Hakkında çok sayıda ihbar bulunan Z.D'nin, "kurban bağışı, hac parası ve Zaman gazetesine üyelik" gerekçeleri ile FETÖ'ye yardım topladığı ortaya çıktı.
Z.D'nin özellikle FETÖ üyeliğinden kaydı olan ve örgüte sempati beslemeye devam eden kişileri zincir marketlerinde çalıştırdığı tespit edildi.
Bunun üzerine MİT, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı ve İstanbul Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şubesince İstanbul merkezli Ankara, Sakarya, Osmaniye, Bayburt, Giresun, Malatya, Yalova ve Bolu'da eş zamanlı operasyon düzenlendi.
Zincir marketlerin sahibi Z.D. ve polis memurluğundan ihraç edilen C.G. ile örgütten yardım alan 24 şüpheli gözaltına alındı.
HAKMAR'ın İstanbul Sancaktepe'de bulunan genel müdürlük binasında yapılan aramada örgütsel teamüle uygun şekilde iç içe geçmiş çok sayıda şifreli kapı bulunduğu, güvenliğin üst düzey olduğu, mezkur mekanlarda örgütsel toplantılar yapıldığı tespit edildi. Z.D'nin örgütsel para transferinde kendisine bağlı HAKMAR ve TATBAK şirketlerini kullandığı belirlendi.
Güvenlik güçlerinin uzun süredir takibinde olan ihraç polis memuru C.G'nin de HAKMAR'da illegal olarak çalıştığı ve Z.D'nin talimatıyla il il gezerek örgüt mensuplarına para dağıttığı ortaya çıktı.
C.G'nin, FETÖ’nün mahrem yapılarında yer alan ihraç olmuş şahıslara ve onların yakın akrabalarına nakdi yardımlar ilettiği tespit edildi.