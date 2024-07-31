Hamas lideri Haniye'nin Tahran'da suikast sonucu şehit edildi. İsrail'in üstlendiği alçak saldırı sonucu, Hamas Siyasi Büro Şefi İsmail Haniye, İran’ın başkenti Tahran’da şehit edildi. Haniye, yeni İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan'ın görevi teslim törenine katılmak için Tahran'da bulunuyordu. Zaman geçtikçe alçak saldırının detayları da ortaya çıkmaya başladı. İşte detaylar.
Hamas Siyasi Büro Şefi İsmail Haniye, İran’ın başkenti Tahran’da uğradığı suikast sonucu İsrail tarafından şehit edildi. Zaman geçtikçe, suikastin nasıl ve ne zaman yapıldığı da ortaya çıkıyor.
İsrail'in Lübnan'ın başkenti Beyrut'a düzenlediği saldırı bölgedeki tansiyonu zirveye çıkarırken bu sabah Hamas lideri İsmail Haniye'nin Tahran'da öldürüldüğü açıklandı. Hamas suikastın 'cevapsız kalmayacağını' duyururken İsrail Ordusu konu hakkında yorum yapmaktan kaçındı.
DIŞİŞLERİ BAKANLIĞI'NDAN İLK AÇIKLAMA
"Hamas Siyasi Büro Şefi İsmail Haniye’nin Tahran’da gerçekleştirilen alçakça bir suikast sonucu katledilmesini lanetliyoruz.Kendi vatanlarında, kendi devletlerinin çatısı altında huzur içinde yaşayabilmek için Haniye gibi yüz binlerce şehit veren Filistin halkına başsağlığı diliyoruz.Netanyahu Hükümetinin barışa erişme niyetinde olmadığı bir kez daha gözler önüne serilmiştir.Bu saldırı, aynı zamanda Gazze’deki savaşı bölgesel boyuta yayma hedefi taşımaktadır. Uluslararası toplum İsrail'i durdurmak için harekete geçmediği takdirde, bölgemiz çok daha büyük çatışmalarla karşı karşıya kalacaktır.Türkiye, Filistin halkının haklı davasını desteklemeyi sürdürecektir."
Husilerden ilk tepki: Terör suçu
Yemen'deki Husi'ler Hamas'ın siyasi liderinin Tahran'da düzenlenen bir hava saldırısında öldürülmesinin "iğrenç bir terör suçu" olduğunu açıkladı.
Saldırıda siviller de hedef alındı
Hizbullah'ın, resmi Telegram hesabından yapılan açıklamada, İsrail ordusunun dün Beyrut'un Dahiye bölgesinde üst düzey komutanlarından Fuad Şükür'ü hedef alan saldırısı hakkında bilgi verildi.Açıklamada, İsrail'in Beyrut'un güneyindeki Dahiye'de sivillerin yaşadığı bir binayı hedef aldığı, saldırıda bazı sivillerin öldüğü ve yaralandığı ifade edildi.
Binadaki birçok katın yıkıldığı bilgisine yer verilen açıklamada, Hizbullah'ın üst düzey komutanlarından Şükür'ün de saldırı esnasında söz konusu binada olduğu kaydedildi.Açıklamada, Şükür'ün halen enkaz altında olduğu, arama ve kurtarma ekiplerinin enkaz üzerinde ummalı bir şekilde çalışmalar yürüttüğü aktarıldı.
İsrail ordusu, Lübnan’ın başkenti Beyrut’a düzenlediği hava saldırısında Hizbullah’ın komutanlarından Fuad Şükür’ü öldürdüğünü duyurdu.İsrail ordusu yaptığı yazılı açıklamada, saldırının savaş uçaklarıyla gerçekleştirildiğini belirterek, öldürülen komutanın Hizbullah’ın lideri Hasan Nasrallah’ın “sağ kolu” olduğunu iddia etti.
Açıklamada ayrıca, Şükür’ün "8 Ekim 2023’ten beri İsrail’e yönelik saldırıları yönettiği ve 27 Temmuz’daki Mecdel Şems saldırısının sorumlusu olduğu" öne sürüldü.
ABD: "İSRAİL'İ SAVUNMAYA YARDIM EDECEĞİZ"
ABD Savunma Bakanı Lloyd Austin, Heniyye'nin ölümünün ardından İsrail'e yönelik bir saldırı olması halinde ABD'nin İsrail'i savunmaya yardım edeceğini açıkladı.
Austin, Hamas lideri İsmail Heniyye'nin İran'da öldürülmesinin ardından bölgedeki gerginliği azaltmak için çalışmalar yürüttüklerini söyledi.
RUSYA'DAN İLK AÇIKLAMA
Rusya Dışişleri Bakanlığı ise "Haniye suikastı, bölgede gerilimi daha da tırmandıracak kesinlikle kabul edilemez bir eylemdir." açıklamasında bulundu.
İRAN: "KANI YERDE KALMAYACAK"
İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Nasır Kanaani,Hamas lideri İsmail Haniye'nin kanının yerde kalmayacağını belirterek, "Haniye'nin Tahran'da şehadeti, Tahran, Filistin ve direniş arasındaki derin ve kırılmaz bağı güçlendirecek" dedi.