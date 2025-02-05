04.02.2025 tarihli bildirime göre listede yer alan ürünlerden bir tanesi boncuk atan oyuncak tabanca oldu.

Ürünle alakalı alınan önlem piyasaya arzın yasaklanması ve toplatma olurken güvensizlik nedeni de açıklandı. Buna göre açıklamada; "Oyuncak Güvenliği - Fiziksel Ve Mekanik Özellikler (Ts En 71-1:2014+A1:2018): Kısım 4- Genel Gereklilikler Madde 4.17.3.1 Enerji Limitleri/ Merminin Kinetik Enerjisi 0,22J, Birim Alan Enerjisi 22000J/M2 olarak hesaplandığından standardın gereklerini karşılamadığından yaralanma riski taşımaktadır" denildi.