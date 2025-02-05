Ticaret Bakanlığı güvensiz ürünler listesini açıkladı. Aralarında oyuncak ve giyim gibi ürünlerin bulunduğu üç ürünün daha piyasadan toplatılmasına karar verdi. Söz konusu ürünler çocuklar için risk taşıyor. İşte Ticaret Bakanlığı'nın açıkladığı güvensiz ürünler listesi.
Ticaret Bakanlığı, piyasa gözetimi ve denetimi faaliyeti gerçekleştiren yetkili kuruluşlar tarafından güvensizliği tespit edilen ürünleri Güvensiz Ürün Bilgi Sistemi’nde ilan etmeye devam ediyor. Üç ürün daha özellikle çocuklar için hayati riskler taşıdığı gerekçesiyle piyasadan toplatılıyor.
Ticaret Bakanlığı, Güvensiz Ürün Bilgi Sistemi (GÜBİS) üzerinden yaptığı son duyuruda 3 ürünü daha çocuk güvenliğini tehdit eden bir ürün için toplatma kararı aldığını duyurdu.
04.02.2025 tarihli bildirime göre listede yer alan ürünlerden bir tanesi boncuk atan oyuncak tabanca oldu.
Ürünle alakalı alınan önlem piyasaya arzın yasaklanması ve toplatma olurken güvensizlik nedeni de açıklandı. Buna göre açıklamada; "Oyuncak Güvenliği - Fiziksel Ve Mekanik Özellikler (Ts En 71-1:2014+A1:2018): Kısım 4- Genel Gereklilikler Madde 4.17.3.1 Enerji Limitleri/ Merminin Kinetik Enerjisi 0,22J, Birim Alan Enerjisi 22000J/M2 olarak hesaplandığından standardın gereklerini karşılamadığından yaralanma riski taşımaktadır" denildi.
Listede yer alan bir diğer ürün ise çocuk giyim ürünü oldu.
Le Mabellle markalı pul payetli kız çocuk elbisesi için piyasaya arzın yasaklanması ve toplatma kararı alındı. Güvensizlik nedeni açıklamasında ise "Ürünün boyun bölgesinde serbest uçlu fonksiyonel kordon bulunmaktadır" ifadeleri yer aldı.
Bir diğer ürün de ok atan tabanca oldu. Söz konusu ürünle ilgili piyasaya arzın yasaklanması ve toplatma kararı verilirken güvensizlik nedeni olarak ise "Ts En 71-1 standardın 4.17 maddesi gereklerini karşıladığından yaralanma riski bulunmaktadır" açıklaması yer aldı.
Bebek zıbın listede yer alan bir başka ürün oldu. Bebek zıbın. kız çocuk elbisesi için piyasaya arzın yasaklanması ve toplatma kararı alındı. Açıklamada, “Ekoteks Laboratuvar Ve Gözetim Hizmetleri A.Ş.Nin Test Raporuna Göre Kimyasalların Kaydı, Değerlendirilmesi, İzni Ve Kısıtlanması Hakkında Yönetmelik Kapsamında Yapılan Analizde Ekoloji Testleri ‘Serbest Nikel’ Kısmından Kalır Sonuç Almıştır.” denildi.
Daha önce de fosforlu kalem, Huggy Wuggy karakterine ait olan bir pelüş oyuncak oyuncak top ile keten ceket piyasadan toplatılmıştı. Ticaret Bakanlığı daha önce yine şu ürünleri güvensiz ürün olarak açıklamıştı: