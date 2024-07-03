Emekli maaşları ne kadar oldu? Emekli ve memur maaş zammı bugün TÜİK tarafından 6 aylık enflasyon farkının açıklanması sonrası belli oldu. SSK (4a) VE BAĞ-KUR (4b) emeklilerinin zam oranları TÜİK tarafından Haziran ayı enflasyon rakamlarının açıklanması ile netleşmiş oldu. Emeklilerin maaşlarına ne kadar zam gelecek? Kök maaşı 10 bin, 15 bin, 30 bin, 25 bin TL olan emekliler ne kadar zam alacak? En düşük emekli maaşı ne kadar? İşte emekli maaşlarına Temmuz ayı itibariyle gelecek zam oranı....

1 / 11 SSK (4a) ve Bağ-Kur (4b) emeklisinin gözü TÜİK’in haziran ayı enflasyon oranındaydı. Haziran enflasyonunun açıklanmasıyla altı aylık enflasyon farkı netleşti ve "SSK ve Bağ-Kur emeklisi temmuz ayında maaşına ne kadar zam alacak" sorusu yanıt bulmuş oldu.

2 / 11 Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) bugün Haziran ayı enflasyon rakamlarını duyurdu. Buna göre enflasyon aylık bazda yüzde 1,64 , yıllık bazda 71,60 ise yüzde olarak açıklandı. Böylece 6 aylık enflasyon rakamları da netleşti.

3 / 11 6 AYLIK ENFLASYON FARKI NE OLDU?

Açıklanan veriler ışığında zam oranları şöyle oldu: 6 aylık enflasyon: Yüzde 24.73 6 aylık SSK, Bağ-Kur emekli zammı: Yüzde 24.73 6 aylık memur enflasyon farkı: Yüzde 8.46 6 aylık memur toplu sözleşme zammı: Yüzde 10 6 aylık enflasyon farkı dahil zam oranı: Yüzde 19.31



4 / 11 SSK, BAĞ-KUR EMEKLİ KÖK MAAŞ ZAMMI (TEMMUZ 2024)

Bağ-Kur (Esnaf) - 10.178 TL’den -12.695 TL Bağ-Kur (Tarım) - 8.089 TL’den -10.089 TL SSK (2000 öncesi) - 11.367 TL’den - 14.178 TL SSK (2000 sonrası) - 7.047’den - 8.789 TL

5 / 11 SSK VE BAĞ-KUR EMEKLİLERİ NE KADAR ZAM ALACAK?

SSK ve Bağ-Kur emeklileri için enflasyon rakamları zam oranında belirleyici oluyor. Emekliler 6 ayda bir oluşan enflasyon oranı kadar zamma hak kazanıyor.

6 / 11 Yılın ilk yarısında yüzde 24,73 enflasyon gerçekleştiği için emeklilere bu oranda zam imkanı doğdu.

7 / 11 Kök maaşı 10 bin lira olan emekliler 12 bin 473 TL alacak

Kök maaşı 15 bin lira olan emekliler 18 bin 709 TL alacak

Kök maaşı 20 bin lira olan emekliler 24 bin 946 alacak

Kök maaşı 25 bin lira olan emekliler 31 bin 182 TL alacak





8 / 11 MEMUR VE MEMUR EMEKLİLERİNİN TEMMUZ AYI ZAM ORANI

Memur ve memur emeklisi maaşlarına yapılacak zam oranı, toplu sözleşme zammı ve enflasyon farkının toplamı üzerinden hesaplanıyor. Memur ve memur emeklileri yüzde 19,31 oranında zamma hak kazandı.



9 / 11 EN DÜŞÜK EMEKLİ MAAŞI KAÇ TL OLDU?

En düşük memur emekli maaşı - 14.740 TL -17.586 TL

10 / 11 Emekliye refah payı yok

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, geçen günlerde emekli ve memura refah payı zammının olmayacağını ifade etmişti. Bakan Işıkhan, "En düşük emekli aylığı 10 bin lira. Zaten temmuz ayında enflasyondan ya da sözleşmeden kaynaklanan farklar emekli aylıklarına yansıtılacak. Bunun dışında asgari ücrete ara zam düşünmüyoruz" demişti.

