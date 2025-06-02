Haziran ayı evde bakım maaşı ne zaman yatacak? Evde bakım maaşı bayramdan önce ödenecek mi?

Kurban Bayramı yaklaşırken, engelli bireylere bakım hizmeti veren vatandaşların merakla beklediği evde bakım maaşı ödemeleri yeniden gündemde. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından sağlanan bu destek, her ay düzenli olarak ödeniyor. Ancak bayram gibi özel dönemlerde ödeme tarihleri öne çekilebiliyor. Bu yıl da 10.125,55 TL tutarındaki evde bakım aylığının haziran ayında bayramdan önce yatırılıp yatırılmayacağı yoğun şekilde araştırılıyor.
Ağır engelli kişilere bakım sağlayanların aldığı evde bakım maaşı, her ayın 15'i ile 31'i arasında hesaplara yatırılıyor. Fakat Kurban Bayramı gibi zamanlarda ödemeler öne çekilebiliyor. Bu sebeple, evde bakım maaşı alanlar "Bayramdan önce ödeme yapılacak mı?" sorusunun cevabını merak ediyor.
EVDE BAKIM AYLIĞI NORMALDE HANGİ TARİHLERDE YATIYOR?
Evde bakım desteği her ay 15’i ile 31’i arasında hak sahiplerinin hesaplarına aktarılıyor. Ancak dini bayramlar gibi özel günlerde bakanlık, vatandaşların mağdur olmaması adına ödemeleri erken tarihlere çekebiliyor. Geçtiğimiz yıl Kurban Bayramı öncesinde ödemeler erkenden yapılmıştı. Bu yıl da benzer bir uygulama olup olmayacağı merak konusu. Şu ana kadar Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'ndan resmi bir açıklama yapılmadı. Gelişmeler yakından takip ediliyor.
EVDE BAKIM MAAŞI YATIP YATMADIĞI NASIL SORGULANIR?
Haziran ayı ödemesinin yatıp yatmadığını öğrenmek isteyenler için birkaç farklı yöntem bulunuyor:
- e-Devlet üzerinden: "Engelli Evde Bakım Ödeme Bilgileri Sorgulama" hizmeti ile güncel ödeme durumu anında görülebilir.
- Ziraat Bankası kullanıcıları için: Telefon mesaj kısmına BAKIYE yazarak 4747’ye SMS gönderildiğinde ödeme bilgilerine ulaşmak mümkün.
KİMLER EVDE BAKIM MAAŞI ALABİLİYOR?
Evde bakım maaşından yararlanmak için bazı temel şartların sağlanması gerekiyor:
- Engelli bireyin sağlık raporunda “ağır engelli” ifadesinin yer alması,
- Hane içi kişi başına düşen gelirin, net asgari ücretin üçte ikisinden az olması.
Bu koşulları taşıyan vatandaşlar, devletin sunduğu evde bakım desteğinden düzenli olarak yararlanabiliyor.
GÖZLER RESMİ AÇIKLAMADA
Haziran 2025 ödemelerine dair henüz net bir açıklama yapılmamış olsa da, geçmiş yıllarda bayram öncesi yapılan erken ödemeler göz önüne alındığında bu yıl da Kurban Bayramı öncesi ödeme ihtimali güçlü. Bakanlığın resmi duyuruları takip edilerek gelişmeler anlık olarak öğrenilebilir.