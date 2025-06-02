Haziran ayı evde bakım maaşı ne zaman yatacak? Evde bakım maaşı bayramdan önce ödenecek mi?





EVDE BAKIM AYLIĞI NORMALDE HANGİ TARİHLERDE YATIYOR?

Evde bakım desteği her ay 15’i ile 31’i arasında hak sahiplerinin hesaplarına aktarılıyor. Ancak dini bayramlar gibi özel günlerde bakanlık, vatandaşların mağdur olmaması adına ödemeleri erken tarihlere çekebiliyor. Geçtiğimiz yıl Kurban Bayramı öncesinde ödemeler erkenden yapılmıştı. Bu yıl da benzer bir uygulama olup olmayacağı merak konusu. Şu ana kadar Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'ndan resmi bir açıklama yapılmadı. Gelişmeler yakından takip ediliyor.







