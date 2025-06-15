Hipersonik füzeler, ses hızının en az 5 katı (Mach 5 ve üzeri) hızla hareket edebilen, gelişmiş ve yüksek manevra kabiliyetine sahip füze sistemleridir. Bu füzeler, saatte 6.200 km'den daha hızlı yol alabilir ve bazı modeller Mach 10'a kadar ulaşabilir. Peki Türkiye'nin hipersonik füzesi var mı? İşte hipersonik füze özellikleri ve menzili.

1 /6 Hipersonik füzeler, genellikle 5.000 ila 25.000 kilometre/saat hızlarda uçabilir ve manevra kabiliyetleri sayesinde hedeflerine ulaşmada büyük bir avantaj sağlarlar. Bu tür füzeler iki ana kategoriye ayrılır:

2 /6 Hipersonik Seyir Füzeleri: Atmosfer içinde uçan ve genellikle bir jet motoru veya scramjet motoruyla güçlendirilmiş olan füzeler. Hipersonik Planör Araçları: Roketle yüksek irtifaya çıkarılıp oradan hedefe doğru süzülen füzeler. Manevra yapabilme yetenekleri ile dikkat çekerler.

3 /6 TÜRKİYE'DE HİPERSONİK FÜZE VAR MI? Roketsan tarafından yapılan açıklamada ilk atışı yapılan ve Türkiye'nin ilk havadan karaya süpersonik füzesi olan TRG-230-iHA ile 100 kilometre üzerindeki hedefin başarıyla vurulduğu belirtildi.

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HİPERSONİK FÜZE ÖZELLİKLERİ NELER? Hipersonik füzelerin temel özellikleri şunlardır: Mükemmel Hız: Ses hızının en az beş katı (Mach 5) hızlarda uçabilirler. Bazı modeller Mach 10'a veya daha fazlasına ulaşabilir. Manevra Kabiliyeti: Geleneksel balistik füzelerden farklı olarak, hipersonik füzeler uçuşları sırasında yön değiştirebilir ve manevra yapabilirler. Bu, onları savunma sistemlerinden kaçırmayı kolaylaştırır. Uzun Menzil: Bazı hipersonik füzeler binlerce kilometre menzile sahip olabilir.



5 /6 Hipersonik füzelerin avantajları: Savunma Sistemlerine Karşı Dayanıklılık: Yüksek hızları ve manevra kabiliyetleri, mevcut hava savunma sistemlerinin onları engellemesini zorlaştırır.