İstanbul'da başlatılan çifte soruşturma kapsamında içlerinde İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun da bulunduğu 92 kişinin tutuklanması talep edilmişti. Hakimlik kararına göre, Ekrem İmamoğlu’nun danışmanı Murat Ongun, İstanbul Planlama Ajansı Başkanı Buğra Gökce, İmamoğlu İnşaat San. A. Ş. Genel Müdürü Tuncay Yılmaz, İBB Kültür A. Ş. Genel Müdürü Murat Abbas ve Serdar Haydanlı tutuklandı. Ercan Saatçi serbest bırakıldı. Peki Ekrem İmamoğlu tutuklandı mı, karar açıklandı mı? İşte tahliye edilen ve tutuklanan isimler.
İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, İBB'ye yönelik soruşturmalar kapsamında tutuklanması talebiyle nöbetçi sulh ceza hakimliğine sevk edildi. Ekrem İmamoğlu, kimlik tespitiyle başlayan sorguda yaklaşık 2 saat savunma yaptı.Kararın diğer şüphelilerin de işlemleri bittikten sonra toplu olarak açıklanması bekleniyordu.
Ekrem İmamoğlu'nun Sulh Ceza Hakimliği'ndeki sorgusu tamamlandı. İBB’ye yönelik yolsuzluk ve terör soruşturması kapsamında gözaltına alınan Ekrem İmamoğlu hakkında karar açıklandı.
İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı (İBB) Ekrem İmamoğlu 'yolsuzluk' soruşturması kapsamında tutuklandı.
İBB soruşturmasında tahliye edilen ve tutuklanan isimler!
İstanbul Büyükşehir Belediyesine (İBB) yönelik yolsuzluk soruşturması kapsamında gözaltına alınan İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu tutuklandı.
Tutuklananlar:
Ekrem İmamoğlu
Buğra Gökce
Murat Ongun
Ali İlbak
Adem Tuncay
Ahmet Köksal
Ali Nuhoğlu
Eyüp Subaşı
Kamil Timur Delibaş
Murat Abbas
Mete Sarıaltun
Alper Aydın
Serdal Taşkın
Serkan Öztürk
Mustafa Nihat Sütlaş
Süleyman Atik
Ahmet Çiçek
Yusuf İlbak
Servet Yıldırım
Serdar Haydanlı
Tuncay Yılmaz
"Yurt dışı çıkış yasağı" ve "imza şeklinde adli kontrol tedbiri" şartıyla serbest kalanlar:
Ahmet Palazoğlu
Alihan Aydın
Ercan Saatçi
Alperen Aydın
Bayram Taşkın
Canan Münüklü
Cemal Ufuk Karakaya
Birsen Şahin
Vahit Doğan
Diğer şüphelilerle ilgili karar bekleniyor.
SEVK YAZISI: MECLİS ÜYELERİ İMAMOĞLU'NUN ONAYI OLMADAN BELİRLENEMEZ
Savcılığın tutuklama sevk yazısında tutuklama taleplerinin gerekçeleri açıklandı.
Sevk yazısında şu ifadelere yer verildi; “Tutuklama istemiyle sevk edilen şüphelilerin PKK/KCK terör örgütü siyasal alan sorumlularından Azad Barış ile olan ortak, yoğun ve süreklilik arz eden temas halindeler.
Ekrem İmamoğlu'nun belediye meclis üyesi listeleri kendisinin onayıyla olmadan belirlenemez.
Terör örgütünün yönetimince de ifade edilen metropollerde etkinliğinin arttırılması amacını taşıyan "kent uzlaşısı"na iştirak ettiler.
Bir kısım terör örgütü mensupları, ya da yakınları kamu görevinde yer aldı.
Şişli Belediye Başkanı Resul Emrah Şahan'ın kullanmış olduğu telefon ve dijital materyallerin şifresini kolluk görevlilerine vermedi.
Reform Vakfı kurucularından şüpheli Mehmet Ali Çalışkan'ın yanında cep telefonu olmadan eş zamanlı yakalama gözaltı tarihinden sonra kolluk görevlilerine teslim oldu.
Ekrem İmamoğlu'nun terör örgütü mensubiyeti nedeniyle kamu davası açılan Esenyurt Belediye Başkanı Ahmet Özer'i seçilmesini kendisi tavsiye etti."