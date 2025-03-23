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İBB yolsuzluk ve terör soruşturması son dakika kararı: İşte tahliye edilen ve tutuklanan isimler

İBB yolsuzluk ve terör soruşturması son dakika kararı: İşte tahliye edilen ve tutuklanan isimler

09:3623/03/2025, Pazar
G: 23/03/2025, Pazar
Yeni Şafak
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<p>İBB yolsuzluk ve terör soruşturması kararları: İmamoğlu tutuklandı mı, hakim kararı açıklandı mı?</p>
İBB yolsuzluk ve terör soruşturması kararları: İmamoğlu tutuklandı mı, hakim kararı açıklandı mı?

İstanbul'da başlatılan çifte soruşturma kapsamında içlerinde İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun da bulunduğu 92 kişinin tutuklanması talep edilmişti. Hakimlik kararına göre, Ekrem İmamoğlu’nun danışmanı Murat Ongun, İstanbul Planlama Ajansı Başkanı Buğra Gökce, İmamoğlu İnşaat San. A. Ş. Genel Müdürü Tuncay Yılmaz, İBB Kültür A. Ş. Genel Müdürü Murat Abbas ve Serdar Haydanlı tutuklandı. Ercan Saatçi serbest bırakıldı. Peki Ekrem İmamoğlu tutuklandı mı, karar açıklandı mı? İşte tahliye edilen ve tutuklanan isimler.

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, İBB'ye yönelik soruşturmalar kapsamında tutuklanması talebiyle nöbetçi sulh ceza hakimliğine sevk edildi. Ekrem İmamoğlu, kimlik tespitiyle başlayan sorguda yaklaşık 2 saat savunma yaptı.Kararın diğer şüphelilerin de işlemleri bittikten sonra toplu olarak açıklanması bekleniyordu.

Ekrem İmamoğlu'nun Sulh Ceza Hakimliği'ndeki sorgusu tamamlandı. İBB’ye yönelik yolsuzluk ve terör soruşturması kapsamında gözaltına alınan Ekrem İmamoğlu hakkında karar açıklandı.

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı (İBB) Ekrem İmamoğlu 'yolsuzluk' soruşturması kapsamında tutuklandı.

İBB soruşturmasında tahliye edilen ve tutuklanan isimler!

İstanbul Büyükşehir Belediyesine (İBB) yönelik yolsuzluk soruşturması kapsamında gözaltına alınan İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu tutuklandı.

Tutuklananlar:

Ekrem İmamoğlu

Buğra Gökce

Murat Ongun

Ali İlbak

Adem Tuncay

Ahmet Köksal

Ali Nuhoğlu

Eyüp Subaşı

Kamil Timur Delibaş

Murat Abbas

Mete Sarıaltun

Alper Aydın

Serdal Taşkın

Serkan Öztürk

Mustafa Nihat Sütlaş

Süleyman Atik

Ahmet Çiçek

Yusuf İlbak

Servet Yıldırım

Serdar Haydanlı

Tuncay Yılmaz

"Yurt dışı çıkış yasağı" ve "imza şeklinde adli kontrol tedbiri" şartıyla serbest kalanlar:

Ahmet Palazoğlu

Alihan Aydın

Ercan Saatçi

Alperen Aydın

Bayram Taşkın

Canan Münüklü

Cemal Ufuk Karakaya

Birsen Şahin

Vahit Doğan

Diğer şüphelilerle ilgili karar bekleniyor.


SEVK YAZISI: MECLİS ÜYELERİ İMAMOĞLU'NUN ONAYI OLMADAN BELİRLENEMEZ

Savcılığın tutuklama sevk yazısında tutuklama taleplerinin gerekçeleri açıklandı. 

Sevk yazısında şu ifadelere yer verildi;   “Tutuklama istemiyle sevk edilen şüphelilerin PKK/KCK terör örgütü siyasal alan sorumlularından Azad Barış ile olan ortak, yoğun ve süreklilik arz eden temas halindeler.

Ekrem İmamoğlu'nun belediye meclis üyesi listeleri kendisinin onayıyla olmadan belirlenemez.  

Terör örgütünün yönetimince de ifade edilen metropollerde etkinliğinin arttırılması amacını taşıyan "kent uzlaşısı"na iştirak ettiler.

 Bir kısım terör örgütü mensupları, ya da yakınları kamu görevinde yer aldı.  

Şişli Belediye Başkanı Resul Emrah Şahan'ın kullanmış olduğu telefon ve dijital materyallerin şifresini kolluk görevlilerine vermedi. 

Reform Vakfı kurucularından şüpheli Mehmet Ali Çalışkan'ın yanında cep telefonu olmadan eş zamanlı yakalama gözaltı tarihinden sonra kolluk görevlilerine teslim oldu. 

Ekrem İmamoğlu'nun terör örgütü mensubiyeti nedeniyle kamu davası açılan Esenyurt Belediye Başkanı Ahmet Özer'i seçilmesini kendisi tavsiye etti."

#İBB
#Ekrem İmamoğlu
#tutuklanan isimler

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