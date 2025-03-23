SEVK YAZISI: MECLİS ÜYELERİ İMAMOĞLU'NUN ONAYI OLMADAN BELİRLENEMEZ

Savcılığın tutuklama sevk yazısında tutuklama taleplerinin gerekçeleri açıklandı.

Sevk yazısında şu ifadelere yer verildi; “Tutuklama istemiyle sevk edilen şüphelilerin PKK/KCK terör örgütü siyasal alan sorumlularından Azad Barış ile olan ortak, yoğun ve süreklilik arz eden temas halindeler.

Ekrem İmamoğlu'nun belediye meclis üyesi listeleri kendisinin onayıyla olmadan belirlenemez.

Terör örgütünün yönetimince de ifade edilen metropollerde etkinliğinin arttırılması amacını taşıyan "kent uzlaşısı"na iştirak ettiler.

Bir kısım terör örgütü mensupları, ya da yakınları kamu görevinde yer aldı.

Şişli Belediye Başkanı Resul Emrah Şahan'ın kullanmış olduğu telefon ve dijital materyallerin şifresini kolluk görevlilerine vermedi.

Reform Vakfı kurucularından şüpheli Mehmet Ali Çalışkan'ın yanında cep telefonu olmadan eş zamanlı yakalama gözaltı tarihinden sonra kolluk görevlilerine teslim oldu.

Ekrem İmamoğlu'nun terör örgütü mensubiyeti nedeniyle kamu davası açılan Esenyurt Belediye Başkanı Ahmet Özer'i seçilmesini kendisi tavsiye etti."