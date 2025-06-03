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İbre aşağı döndü! Bugün altın ne kadar oldu? 3 Haziran 2025 canlı altın fiyatları

İbre aşağı döndü! Bugün altın ne kadar oldu? 3 Haziran 2025 canlı altın fiyatları

Tuğba Güner
13:053/06/2025, Tuesday
Yeni Şafak
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Canlı altın fiyatları 3 Haziran 2025 Salı günü alım-satım yapmak isteyenler tarafından araştırılıyor. ABD dolarının güçlenmesi, ABD-Çin liderlerinin bu hafta bir araya gelecekleri beklentisi ons altın fiyatının 4 haftanın zirvesinden gerilemesine yol açtı. Bugün itibarıyla altın fiyatlarında aşağı yönlü bir hareket dikkat çekiyor. Canlı altın fiyatları 3 Haziran 2025 Salı günü alım-satım yapmak isteyenler tarafından araştırılıyor. 3 Haziran 2025 Salı gram ve çeyrek altın ne kadar oldu? Güncel altın fiyatları...

Haftaya yukarı yönlü seyirde başlayan ve 4 haftanın rekorunu kırmak üzere olan altın fiyatları yaşanan yukarı yönlü seyrin ardından yeni güne durağan seyirde başladı. Yaşanan durağan seyirle birlikte gözler "Bugün gram altın fiyatları ne kadar, kaç TL?" ve "Çeyrek altın fiyatları bugün ne kadar, kaç TL?" sorusunun cevabını araştırıyor.

GÜNCEL ALTIN FİYATLARI


İşte sabah 08:30 itibarıyla günce altın fiyatları şöyle:


ALTIN (TL/GR)

4.236,12

4.236,55

22 Ayar Bilezik

3.800,41

3.851,22

Altın (ONS)

3.361,86

3.362,20

Cumhuriyet Altını

27.129,00

27.425,00

Yarım Altın

13.606,00

13.775,00

Çeyrek Altın

6.804,00

6.889,00

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