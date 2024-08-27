İkinci el otomobil satışı nda yeni düzenlemeler kapsamında, Yetki belgesi olmayan kişilerin araç satışı yapması engelleniyor. Bu düzenleme ile birlikte, araç satış ilanları daha güvenilir hale gelirken, alıcılar için Güvenli Ödeme Sistemi kullanımı zorunlu hale getirildi. Böylece hem satıcı hem de alıcı için güvenli bir ticaret ortamı sağlanmış oluyor. Özellikle ikinci el otomobil alım satımı nda dolandırıcılık risklerinin önüne geçmek amacıyla, ilan verenlerin yetki belgesine sahip olması gerektiği vurgulanıyor. Resmi Gazete'de yayımlanan karara göre, araç satışında güvenlik ve düzenin arttığı bir sistem hedefleniyor.