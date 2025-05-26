İlhan Şeşen Kimdir?





İlhan Şeşen, 18 Haziran 1948 tarihinde Manisa’da dünyaya geldi. Hukuk Fakültesi’ni bitirdikten sonra 10 yıl serbest avukatlık yapan Şeşen, müzik tutkusunun peşinden giderek kariyerini sanat dünyasında şekillendirdi. 1968 yılında dans müziği orkestralarında şarkıcılık yaparak müziğe adım atan sanatçı, aynı yıl gitar çalmayı öğrendi ve 1971 yılında “Kavga” adlı ilk 45’lik plağını çıkardı. 1983 yılında yeğenleri Gökhan ve Burhan Şeşen ile birlikte Türk müziğine damga vuran Grup Gündoğarken’i kurdu. Grup, “Sarı Laleler”, “Rüzgâr” ve “Aşk Layık Olanda Kalmalı” gibi şarkılarla geniş bir hayran kitlesine ulaştı. Şeşen, 1994 yılında “Aşk Haklı” adlı ilk solo albümünü yayınlayarak solo kariyerine başladı ve ardından “Neler Oluyor Bize”, “Şimdi Ben Bu Şarkıları Kime Söyleyeyim?” ve “Aşk Yalan” gibi albümlerle müzikseverlerin gönlünde taht kurdu.