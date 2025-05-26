Uzun süredir kanser tedavisi gören usta sanatçı İlhan Şeşen’den kötü haber geldi. Usta sanatçı 76 yaşında vefat etti. Sanatçı İlhan Şeşen'in sevenleri ve yakınları cenaze programının ayrıntılarını merak ediyor. İlhan Şeşen cenazesi ne zaman, nereden kalkacak? İşte İlhan Şeşen'in cenaze programına ilişkin detaylar...
İLHAN ŞEŞEN HAYATINI KAYBETTİ
Şarkıcı, besteci, söz yazarı ve oyuncu İlhan Şeşen’den gelen acı haber, sanat dünyasını derinden sarstı. Yaşamına sayısız şarkı, albüm ve unutulmaz anılar sığdıran İlhan Şeşen, uzun süredir tedavi gördüğü kansere yenik düştü. Şeşen’in sağlık durumunun son dönemde kritik bir noktaya ulaştığı biliniyordu.
76 yaşındaki sanatçı İlhan Şeşen hayatını kaybetti. Kötü haberi ünlü sanatçının ailesi sosyal medya hesabından paylaştı. Paylaşımda, "Sevgili eşim / canım babamız / biricik dedem İlhan Şeşen'i kaybetmenin derin üzüntüsünü yaşıyoruz. Tüm sevenlerinin başı sağ olsun." ifadelerine yer verildi.
“Sarılınca Sana”, “Ellerimde Çiçekler” ve “Neler Oluyor Bize” gibi dillerden düşmeyen şarkılara imza atan usta sanatçıya 2023 yılında akciğer kanseri teşhisi konulmuştu.
Uzun zamandır tedavisi süren Şeşen 76 yaşında hayatını kaybetti. Ünlü sanatçının ailesi acı haberi şu mesajla duyurdu:
'Sevgili eşim, canım babamız, biricik dedem İlhan Şeşen'i kaybetmenin derin üzüntüsünü yaşıyoruz. tüm sevenlerinin başı sağ olsun'
İlhan Şeşen Kimdir?
İlhan Şeşen, 18 Haziran 1948 tarihinde Manisa’da dünyaya geldi. Hukuk Fakültesi’ni bitirdikten sonra 10 yıl serbest avukatlık yapan Şeşen, müzik tutkusunun peşinden giderek kariyerini sanat dünyasında şekillendirdi. 1968 yılında dans müziği orkestralarında şarkıcılık yaparak müziğe adım atan sanatçı, aynı yıl gitar çalmayı öğrendi ve 1971 yılında “Kavga” adlı ilk 45’lik plağını çıkardı. 1983 yılında yeğenleri Gökhan ve Burhan Şeşen ile birlikte Türk müziğine damga vuran Grup Gündoğarken’i kurdu. Grup, “Sarı Laleler”, “Rüzgâr” ve “Aşk Layık Olanda Kalmalı” gibi şarkılarla geniş bir hayran kitlesine ulaştı. Şeşen, 1994 yılında “Aşk Haklı” adlı ilk solo albümünü yayınlayarak solo kariyerine başladı ve ardından “Neler Oluyor Bize”, “Şimdi Ben Bu Şarkıları Kime Söyleyeyim?” ve “Aşk Yalan” gibi albümlerle müzikseverlerin gönlünde taht kurdu.
İlhan Şeşen'in Aile Hayatı: Eşi ve Çocukları
İlhan Şeşen, 1974 yılında Arzu Şeşen ile evlendi. Bu evlilik, 1996 yılında sona erdi. Çiftin bu birliktelikten Melis ve Fuat adında iki çocuğu oldu. Sanatçının özel yaşamına dair kamuoyuna çok fazla bilgi yansımasa da ailesiyle olan bağları zaman zaman merak konusu olmuştur.
Cenazesi ne zaman, nereden kaldırılacak?
Hayatını kaybeden sanatçı İlhan Şeşen'in cenaze programı ile ilgili henüz bir açıklama yapılmadı.