İlk Arabam Yerli Otomobil Aile Destek Programı şartları, başvuru ekranı ve tarihleri, otomobil sahibi olmak isteyen vatandaşlar tarafından bekleniyor. İlk arabasını alacaklara verilecek olan devlet desteği için ilk detaylar ortaya çıktı. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, otomobil sahibi olmayı kolaylaştırmak amacıyla 3 ve üzeri çocuk sahibi ailelere yönelik özel bir destek paketi hazırlıyor. Peki, İlk arabasını alacaklara devlet desteği başvurusu ne zaman başlayacak ve şartları neler olacak? lk Arabam Yerli Otomobil Aile Destek Programı' ile hangi otomobiller alınabilecek? İşte, 3 çocuk sahibi olan vatandaşlar için gündeme gelen İlk Arabam Yerli Otomobil Aile Destek Program hakkında son gelişmeler

1 /8 Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, çok çocuklu ailelerin araç sahibi olmasını kolaylaştırmak amacıyla "İlk Arabam Yerli Otomobil Aile Destek Programı" üzerinde çalışmalarını sürdürüyor. Türkiye’nin yerli otomotiv üretimini teşvik etmeyi amaçlayan bu programla birlikte, otomotiv sanayi altyapısının güçlendirilmesi yönünde de önemli adımlar atılması planlanıyor. Detaylarının önümüzdeki günlerde netleşmesi beklenen destek programı kapsamında, kimlerin bu fırsattan yararlanabileceği ise merak ediliyor. Peki, yerli araba desteği kimlere verilir? Hangi arabalar alınabilecek?



2 /8 İLK ARABAM YERLİ OTOMOBİL AİLE DESTEK PROGRAMI NEDİR? Türkiye'nin yerli otomotiv sanayi altyapısını güçlendirmek ve otomobile erişimi kolaylaştırmak amacıyla 3 ve daha fazla çocuklu ailelere "İlk Arabam Yerli Otomobil Aile Destek Programı" kapsamında katkı sağlanacak.

3 /8 KİMLER YERLİ OTOMOBİL DESTEĞİNDEN YARARLANABİLİR?

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından hazırlanan "İlk Arabam Yerli Otomobil Aile Destek Programı"ndan 3 veya daha fazla çocuklu aileler yararlanabilir.

4 /8 İLK ARABAM YERLİ OTOMOBİL KAMPANYASI İLE NE AMAÇLANIYOR?

Düşük gelir gruplarında araç sahipliği oranı artışının ailelerin mobilitesini artırması, sosyal refah seviyesine katkı sağlaması öngörülüyor. Ailelerin talebinin yerli ve sıfır yerli otomobille karşılanmasının, ülkedeki binek araçların yaş ortalamasını düşürerek araç başına karbon emisyonunun azalmasını da sağlayacağı tahmin ediliyor. Verilecek desteğin Türkiye'nin yerli ve milli otomobili Togg satışlarına da yansıması bekleniyor.

5 /8 YERLİ OTOMOBİL DESTEĞİ BAŞLADI MI?

Program hakkında detaylar henüz netleşmedi. Yerli otomobil desteğine ilişkin detayların önümüzdeki günlerde belli olması bekleniyor.

6 /8 İLK ARABAM BAŞVURU ŞARTLARI NELER OLACAK? AA muhabirinin edindiği bilgiye göre, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığınca Türkiye'nin yerli otomotiv sanayi altyapısını güçlendirmek üzere çeşitli adımlar atılıyor. Bu kapsamda, otomobile erişimi kolaylaştırmak üzere 3 veya daha fazla çocuklu ailelere yönelik bir araç alım desteği hazırlanıyor. Programla özellikle düşük gelir gruplarının satın alma gücüne uyumlu uzun vadeli finansman imkanı sağlanması planlanıyor.





7 /8 TOGG SATIŞLARINA YANSIMASI BEKLENİYOR Verilecek desteğin Türkiye'nin yerli ve milli otomobili Togg satışlarına da yansıması bekleniyor.