Adalet Bakanı Yılmaz Tunç'un açıklamaları, infaz yasasında değişiklik yapılacağı yönünde beklentileri artırdı. Özellikle iyi hal indiriminin kaldırılmasına yönelik düzenlemeler gündemde. Yeni infaz yasası ile cezaların infazında değişikliklerin yapılması ve adaletin daha etkin sağlanması hedefleniyor. Peki infaz yasası değişecek mi? İyi hal indirimi kalkacak mı? İşte Adalet Bakanı Yılmaz Tunç'un infaz yasasına ilişkin son dakika açıklamaların detayları.
Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın başkanlığında gerçekleştirilen AK Parti Merkez Yürütme Kurulu (MYK) Toplantısı çıkışında basın mensuplarına yaptığı açıklamada, MYK toplantısında özellikle yargı reformu ile ilgili yapılan çalışmaları anlattığını söyledi.
Yargı Reformu Strateji Belgesi ne zaman açıklanacak?
Özellikle Yargı Reformu Strateji Belgesi kapsamında birtakım önerilerinin olacağını dile getiren Bakan Tunç, öngörülebilir ve gecikmeyen, güvenilir adalet sisteminin tam anlamıyla tesisi konusunda yaptıkları çalışmaların olduğunu anlattı.
Bakan Tunç, birkaç gün içerisinde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın özellikle Yargı Reformu Strateji Belgesi 2024 ve 2028 yıllarını kapsayacak hedefleri kamuoyuyla paylaşacağını bildirerek, şöyle devam etti:
"Öncesinde Meclis grubumuzla, yine Merkez Yönetimimiz ve Kabinemizle paylaşacağız, olgunlaştıracağız. Burada özellikle ceza adaleti sistemini, suçların önlenmesi ve suçun soruşturulması konusundaki etkinliği daha da artırmak ve cezalardaki caydırıcılığı artırma noktasında birtakım hedeflerimiz olacak. Bununla alakalı yapılan çalışmaları Merkez Yönetim Kurulu üyelerimizle paylaştık, güncel konularla ilgili Merkez Yönetim Kurulu üyelerimizin sordukları sorular vardı, özellikle yürüyen soruşturmalar bakımından, onları aydınlattık. Önümüzdeki süreçte özellikle Yargı Reformu Strateji Belgesi içerisinde ceza adaleti sistemi ile ilgili önemli düzenlemeler olacak.
İnfaz yasası değişecek mi? İyi hal indirimi kalkacak mı?
Bugüne kadar mevzuatla ilgili çok önemli yenilikler, düzenlemeler yapıldığını, üç yargı reformu belgesi hazırlandığını anımsatan Tunç, bu kapsamda çok sayıda yasal düzenlemelerin yapılıp uygulamaya geçtiğini söyledi.
Şimdi bu düzenlemelerin dördüncüsünü yaptıklarını aktaran Bakan Tunç, sözlerini şöyle sürdürdü: "Önceki hedeflerden yakalanamayanlar da bunda yer alacak. Ama şu anda gündemimizde olan birçok hususu, birçok sorunu ortadan kaldırmaya yönelik de önemli yasal düzenleme hazırlıklarımız var.
Cezasızlık algısı dediğimiz, özellikle son günlerde konuşulan iki yılın altındaki suçlarda bir yıl koşullu salıverme, bir yıl da denetimli serbestlik, dolayısıyla iki yılın altında ceza alan şu anda bazı suçlar istisna olmak üzere hapis cezası almamış oluyor. Yani alıyor, ama uygulanmamış oluyor. Bu durumda bir yıllık denetimli serbestlik süresinden yararlanabilmesi için bu kişilerin belli bir süre cezaevinde kalabilmesi ile ilgili bir teklifimiz olmuştu. Bunu yine önereceğiz. Yine özellikle kamuoyunda duruşmadaki kılık kıyafeti nedeniyle indirim alan kişilerle ilgili hep eleştiri söz konusu oldu. Geçen yaşama döneminde salt indirim almak için kılıf kıyafetin indirim sebebi olmayacağı yönünde bir düzenleme yapmıştık ama bu konudaki eleştiriler de hep devam etti. Şimdi bu iyi hal indiriminin yeniden bir tartışılması lazım."
Bakan Tunç, hem ceza hukukçuları hem akademisyenlerin hem uygulayıcılar ve özellikle milletvekillerinin iyi hal indiriminin devam edip etmeyeceği konusundaki tavrının önemine işaret ederek, "Çünkü cezalarda bir alt sınırı var, bir de üst sınırı var. Hakim dosyaya göre bu sınırlar arasında karar veriyor. Bir de iyi hal indirimi olduğunda bazı suçlar bakımından özellikle kamuoyunun bir tepkisi ile karşı karşıya kalıyoruz. Bu durumda bunu tekrar yeniden bir gözden geçirmek gerekir." dedi.
Denetimli serbestlik hangi suçlarda uygulanacak?
Bazı suçlar bakımından denetimli serbestlik uygulanır mı, uygulanmaz mı bunu yine ceza hukukçuları ile konuşacaklarını dile getiren Tunç, şunları kaydetti:
"Kasten öldürme suçları, kasten yaralama suçlarında özellikle denetimli serbestlik uygulamalarının toplumda eleştiriye neden olduğunu görüyoruz. Tüm bu toplumdan gelen eleştirileri dikkate almak durumundayız. Özellikle toplumu suçtan korumalıyız. Zaten ceza hukukunun, ceza adaletinin amacı toplumu suçtan korumaktır. Bu anlamda suçun işlenmesini önleyici tedbirler, asıl önemli olan husus da burasıdır.
Gerek eğitim çalışmaları gerek ailelere yönelik bilgilendirme çalışmaları... Ve suç işlendikten sonra da soruşturmanın etkin bir şekilde yürümesi gerekir. Soruşturmanın etkin bir şekilde yürümesi için kollukla savcılığın çok iyi bir ilişki içerisinde bunu sürdürmesi lazım, ve delilleri, maddi gerçeği toplaması lazım."
Kişiler serbest kaldıktan sonra birtakım delillerin, görüntülerin ortaya çıkmasının toplumda rahatsızlığa neden olduğunu belirten Tunç, "Dolayısıyla soruşturma aşamasında bu görüntülerin elde edilebilmesi, delillerin elde edilebilmesi konusundaki soruşturmanın daha etkin olabilmesi ile ilgili neler yapılabilir? Bizim seçim beyannamemizde adli kollukla ilgili bir düşünce vardı, bu konu tartışılabilir yeniden." dedi.