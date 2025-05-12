Instagram akış yenilenemedi hatası neden çıkıyor? Kullanıcılar ne yapmalı?

Uygulamayı güncelleyin veya yeniden yükleyin

Eski bir sürüm kullanıyorsanız bu tarz hatalarla karşılaşmanız mümkündür. App Store veya Google Play üzerinden güncelleme yapın.





Cihaz saat ayarlarını otomatik hale getirin

Tarih ve saat ayarlarının yanlış olması, Instagram ile olan senkronizasyonu bozabilir. Otomatik saat ayarını aktif hale getirin.





Instagram sunucularını kontrol edin

Eğer sorun sadece sizde değilse, genel bir erişim problemi olabilir. Bunu anlamak için Downdetector gibi siteler üzerinden anlık kontrol sağlayabilirsiniz.







