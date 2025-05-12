Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Özgün
Özgün Haberler
Instagram akış yenilenemedi hatası neden çıkıyor? Kullanıcılar ne yapmalı?

Instagram akış yenilenemedi hatası neden çıkıyor? Kullanıcılar ne yapmalı?

10:3112/05/2025, Pazartesi
Yeni Şafak
Sonraki haber

Instagram’da gönderiler gözükmüyor, reels açılmıyor, hikayeler yüklenmiyorsa akış yenileme sorunu mu yaşıyorsunuz? Peki bu hata neden olur, nasıl çözülür? Detaylar haberimizde...

Instagram kullanıcılarının karşı karşıyakaldığı sorunlardan biri: "Akış yenilenemedi."

Uygulama açılıyor ancak içerikler yüklenmiyor, hikayeler görünmüyor ya da Reels videoları çalışmıyor. Kullanıcılar Instagram’da teknik bir arıza mı var sorusuna yanıt arıyor. Peki bu hatanın ardında ne yatıyor?

INSTAGRAM AKIŞ YENİLENEMEDİ HATASI NEDEN OLUR?

Bu hata birden çok nedenden kaynaklanabilir. İşte en yaygın sebepler:

  • Zayıf veya kopan internet bağlantısı
  • Instagram’ın sunucu kaynaklı sorunları
  • Uygulamanın eski sürümde kalması


  • Telefon önbelleğinin dolması
  • Cihaz saat ve tarih ayarlarında bozulma
  • Hesabın oturum verilerinin güncellenmemesi


INSTAGRAM AKIŞ YENİLENMİYORSA NE YAPILMALI?

Google’da sıkça aranan bu sorunun çözümü için adım adım uygulanabilecek yöntemler şunlar:


İnternet bağlantınızı kontrol edin

Mobil veri ya da Wi-Fi bağlantınız zayıfsa Instagram içerikleri yükleyemez. Ağ değiştirerek tekrar deneyin.


Instagram’dan çıkış yapıp tekrar giriş yapın

Oturumu kapatıp yeniden açmak, bağlantı sorunlarını ortadan kaldırabilir.


Uygulama önbelleğini temizleyin

Android kullanıcıları Ayarlar > Uygulamalar > Instagram > Depolama > Önbelleği Temizle adımlarını takip edebilir.

iPhone kullanıcıları ise uygulamayı silip yeniden yüklemelidir.


Uygulamayı güncelleyin veya yeniden yükleyin

Eski bir sürüm kullanıyorsanız bu tarz hatalarla karşılaşmanız mümkündür. App Store veya Google Play üzerinden güncelleme yapın.


Cihaz saat ayarlarını otomatik hale getirin

Tarih ve saat ayarlarının yanlış olması, Instagram ile olan senkronizasyonu bozabilir. Otomatik saat ayarını aktif hale getirin.


Instagram sunucularını kontrol edin

Eğer sorun sadece sizde değilse, genel bir erişim problemi olabilir. Bunu anlamak için Downdetector gibi siteler üzerinden anlık kontrol sağlayabilirsiniz.



AKIŞ YENİLENEMEDİ SORUNUYLA TEKRAR KARŞILAŞMAMAK İÇİN NELER YAPILMALI?

Instagram’da yeniden akış sorunuyla karşılaşmamak için dikkat etmeniz gereken bazı noktalar var:

  • Uygulamayı sık sık güncelleyin
  • Gereksiz önbellek ve veri birikimini silin
  • Uygulamayı uzun süre arka planda açık bırakmayın
  • Cihazın tarih-saat ayarlarının doğru olduğuna emin olun
  • Telefon depolama alanını kontrol altında tutun


#instagram
#Sosyal medya
#instagram akış
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
Çiçek ve süt dolunayı nedir? 12 Mayıs'ta Türkiye'de ne zaman, izlenecek mi?