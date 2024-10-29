"Instagram ve Youtube çöktü mü, neden açılmıyor 2024?" sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. Twitter neden yavaş, instagram yavaşladı gibi sorgulatmalar hız kazandı. Birçok kullanıcı sosyal medya uygulamalarına erişimin yavaşlatıldığı yönünde bilgiler paylaşıyor. İnstagram ve Twitter (X) gibi platformlara girişlerin yavaşlaması merak uyandırdı. Peki ama resmi bir açıklama yapıldı mı?

1 /6 Twitter yavaşlama problemi ve X, İnstagram, Facebook giriş problemi yaşayan kullanıcılar sebebini araştırıyor. Birçok kullanıcı özellikle instagram uygulamasında problemler yaşandığına dair paylaşımlar yapıyor.

2 /6 İnstagram açılmıyor, neden? İnstagram uygulamasına giriş problemi henüz devam ediyor. Resmi bir açıklama yapıldığında haberimizde yer alacak.

3 /6 Twitter ( X ) giriş neden yapılamıyor? Eski adıyla Twitter yeni adıyla X uygulamasına henüz giriş yapılamıyor. Konuyla ilgili yapılacak açıklamalar takip ediliyor.

4 /6 INSTAGRAM VE FACEBOOK NE ZAMAN DÜZELECEK? Yetkililerinden henüz bir açıklama gelmezken, yaşanan erişim sorununun kısa süre içerisinde düzelmesi bekleniyor.

5 /6 SON DAKİKA YOUTUBE ÇÖKTÜ MÜ? Youtube erişim sorunuyla ilgili resmi kurum ya da kişilerden açıklama gelmedi.