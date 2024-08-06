INSTAGRAM YASAĞI SON AÇIKLAMALAR: Instagram'a ne oldu son dakika, yasak kaç gün sürecek? Instagram düzeldi mi, açılacak mı?

Instagram uygulamasına gelen erişim yasağı kullanıcılar arasında merak uyandırdı. 6 Ağustos Salı günü, sosyal medya platformuna erişim engelinin kalkıp kalkmadığı hakkında bilgi almak isteyen kullanıcılar, "Instagram düzeldi mi?" ve "Ne zaman düzelecek?" gibi soruları araştırıyor. Instagram'ın durumuna dair son dakika haberleri ve güncel gelişmelerle ilgili detaylar ise kullanıcılar tarafından takip ediliyor.
"Instagram tamamen mi kapandı, kaç gün sürecek? Instagram artık açılmayacak mı?" sorularının cevapları sorgulanan konular arasında yer alıyor. Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu tarafından Instagram'a erişim engeli getirildi. 48 saati geçen yasakta hala Instagram'a giriş sağlanamıyor. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, saat 13'te Instagram yetkilileriyle görüşeceğini bildirdi. Peki Instagram tamamen mi kapandı, kaç gün sürecek? Instagram artık açılmayacak mı?
Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu tarafından Instagram'a erişim engeli getirildi. 48 saati geçen yasakta hala Instagram'a giriş sağlanamıyor. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, saat 13'te Instagram yetkilileriyle görüşeceğini bildirdi.
Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdülkadir Uraloğlu Instagrama uyarılara rağmen gerekli adımları atmadıkları için erişim yasağı getirdiklerini söylemiş ve "Kuralları ve toplumsal hassasiyetleri dikkate almadıkları takdirde biz de müdahale ederiz" diye konuşmuştu.
INSTAGRAM NE ZAMAN AÇILACAK?
Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu (BTK) tarafından yapılan açıklamaya göre 'Instagram katalog suçlara uymadığı gerekçesiyle kapatıldı.'
5 Ağustos itibarıyla iki gündür İnstagrama erişim sağlanamıyor.
Instagram'ın ne zaman açılacağına dair son dakika açıklamaları haberimiz üzerinden öğrenebilirsiniz.
'GEREKLİ İŞLEMİ YAPARLARSA ERİŞİM YASAĞINI KALDIRACAĞIZ'
Bakan Abdulkadir Uraloğlu, "Ülkemizde de temsilcileri bulunan -ki tamamının temsilcisi var- bazı sosyal medya platformları var. Bunlara bizim uygulanmasını istediğimiz belli kurallar var, kanunlar, yönetmelikler var. Zaman zaman bunlara yaptığımız uyarılara rağmen uyulmasında bazı problemler görüyoruz. Bu da bizim şu andaki en son tüm uyarılarımıza rağmen dikkate almadıkları 'katalog suçlar' dediğimiz bir çerçevemiz var. O çerçeve kapsamında kendilerini uyardık ancak gerekli karşılığı bulmadığımız için de bir erişim engeli getirdik. Bu bahsedilen aksaklıkları, hassasiyetlerimizi, kanunumuza uymayan tarafları yerine getirdikleri zaman biz de gerekli işlemi yaparak, bu erişim yasağını kaldırmış olacağız" dedi.
THREADS’TA BENZER ŞEKİLDE ERİŞİME KAPALI
Rekabet Kurumunun kararı sebebiyle Threads 29 Nisan 2024 tarihinden itibaren Türkiye’de kullanılmıyor.
Thereads ile ilgili alınan karar öncesinde Rekabet Kurumu’ndan “ META Platforms, Inc. (META) hakkında, Threads ve Instagram uygulamalarını bağlamak suretiyle hâkim durumunu kötüye kullandığı şüphesi üzerine başlatılan soruşturmada geçici tedbir kararı verildi (Geçici Tedbir Kararı). META’nın, Instagram hesaplarına dayalı Threads profili oluşturan kullanıcıların verilerini, kullanıcılara onay seçeneği sunmaksızın birleştirmesinin; soruşturma tamamlanana kadar telafisi güç zararlara yol açacağı değerlendirildi.” açıklaması yapılmıştı.
INSTAGRAM AÇILDI MI, SON DURUM NE?
Instagram'a erişim engeli devam ederken, Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı bürokratlarıyla, Instagram yetkilileri arasında kritik bir toplantı gerçekleştirdi. Saat 13.00’te başlayan toplantı 19.00'da sona erdi. Alınan son bilgilere göre, toplantıda terör tanımı konusunda anlaşmazlık çıktı. Uraloğlu, görüşme sonrası yaptığı açıklamada, "Instagramın açılması konusunda yapılan görüşmelerde tam istediğimiz sonucu alamadık. Bu işi bugün bitirebileceğimizi düşündüm ama olmadı. Instagram konusunda bir ilerleme yok" dedi. Bakan, görüşmelerin süreceğini söyledi.