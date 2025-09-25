Apple, iPhone kullanıcıları için yeni bir dönemin kapısını aralayan iOS 26 güncellemesini resmen duyurdu. Tüm uyumlu cihazlara dağıtılmaya başlanan bu sürüm, tasarım anlayışını Liquid Glass konseptiyle yenilerken, güvenlikten kişiselleştirmeye kadar birçok alanda çarpıcı geliştirmeler sunuyor. Apple Intelligence entegrasyonu sayesinde yapay zekâ, günlük kullanımda daha akıllı öneriler ve sezgisel çözümler getiriyor. Üstelik güncelleme yalnızca en yeni modellere değil, eski iPhone’lara da farklı seviyelerde özellikler kazandırarak geniş bir kullanıcı kitlesini kapsıyor. Peki IOS 26 güncellemesiyle neler değişti?

1 /6 Apple, iPhone kullanıcılarının sabırsızlıkla beklediği yeni güncellemeyi duyurdu. iOS 26 sürümü, artık tüm desteklenen iPhone modellerinde indirilebilir hale geldi. iOS 26; performans iyileştirmeleri, güvenlik geliştirmeleri, yapay zeka entegrasyonları ve özelleştirme seçenekleriyle öne çıkıyor. Apple, "Liquid Glass" arayüz tasarımı ve gelişmiş Apple Intelligence özellikleriyle kullanıcı deneyimini baştan tanımlıyor. Bu güncelleme, hem yeni nesil cihazlara hem de eski modellere farklı seviyelerde yenilikler sunuyor.

2 /6 iOS 26 güncellemesiyle neler değişti, hangi yenilikler geldi? Kilit ekranı, iOS 26 ile birlikte çok daha kişisel bir hale geldi. Artık saat, bildirim ve kısa yollar, seçilen arka plan görseline göre otomatik olarak konumlandırılabiliyor. Ayrıca yeni 3 boyutlu efekt özelliği sayesinde fotoğraflar, sanki ekrandan dışarı taşacakmış gibi canlı bir görünüme sahip oluyor.

3 /6 Apple, iOS 26’da yapay zekayı daha aktif kullanmaya başladı. Canlı çeviri özelliği sayesinde yabancı dilde gelen mesajları veya aramaları anında kendi dilinizde görebiliyorsunuz. Ekran görüntüsü analizi yapan görsel zekâ, yazıları ayıklayıp önerilerde bulunabiliyor.

4 /6 Yeni güncelleme, güvenlik tarafında da önemli adımlar atıyor. Bilinmeyen numaralar için gelişmiş filtreleme seçenekleri eklenmiş durumda. Ayrıca “Çağrı Tarama” ve “Bekletme Yardımı” özellikleriyle spam çağrılar ya da rahatsız edici aramalar büyük ölçüde azaltılıyor. Mesajlaşma uygulaması da istenmeyen içerikleri daha kolay ayırt edebiliyor.

5 /6 Her iPhone modeli iOS 26 güncellemesini alabiliyor olsa da, özellikler cihazdan cihaza farklılık gösteriyor. Daha güçlü işlemcili modeller, özellikle yapay zeka ve 3 boyutlu görsel efektleri daha sorunsuz çalıştırabiliyor.