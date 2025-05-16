İslam’da doğru yaşam rehberi: Peygamber Efendimizin sünnetlerinden bazıları nelerdir?

Peygamber Efendimiz Hz. Muhammed (s.a.v.), hem dini hem de günlük hayatı şekillendiren sünnetleriyle İslam dünyasında rehber olmaya devam ediyor. Sünnetler, Peygamberimizin sözleri, davranışları ve onayladığı fiiller olarak tanımlanır ve Müslümanların hayatında ibadetlerin yanında ahlaki ve sosyal düzenin temel taşlarıdır. Peki, Peygamberimizin sünnetleri nelerdir ve bu güzel örnekler hayatımızı nasıl güzelleştirir?
İslam dininde sünnet, Kur’an’dan sonra gelen ikinci önemli rehberdir. Müslümanlar, Peygamberimizin sünnetlerine uyarak hem Allah’a yakınlaşmayı hem de toplum içinde saygı ve sevgi kazanmayı hedefler. Sünnet, kişisel gelişimden toplumsal ilişkilere kadar pek çok alanda doğru davranış biçimlerini gösterir.
PEYGAMBER EFENDİMİZİN SÜNNETLERİ
SELAMLAŞMAK
Ebû Hüreyre'nin (ra) naklettiğine göre, Resûlullah (sas) şöyle buyurmuştur: “İman etmedikçe cennete giremezsiniz, birbirinizi sevmedikçe de iman etmiş olmazsınız. Size, yaptığınız takdirde birbirinizi seveceğiniz bir iş göstereyim mi? Aranızda selâmı yayın.” (M194 Müslim, Îmân, 93)
GÜZEL KOKU KULLANMAK
Peygamber Efendimiz (Sallâllâhu Aleyhi ve Sellem), yanında daima, “sükke” adı ile tabir edilen bir koku (kutusu) bulundurur ve gerektikçe ondan sürünürdü. (İbn Sa‘d, Tabakât, c. 1, s. 399.)
MEZARLIKTA SELAM VERMEK
İbn Abbâs'tan rivayetinde Resulullah bir defasında Medine mezarlığına uğradı ve onlardan tarafa dönerek şöyle dedi:
"Ey kabirler ahalisi, size selam olsun! Allah bizi ve sizi mağfiret eylesin. Sizler, bizden önce gittiniz, biz de sizin ardınızdan (geleceğiz)." (Tirmizi, Cenâiz, 58, 59).
YEMEKTE AŞIRIYA KAÇMAMAK
Peygamberimiz "Kişinin her iştahını çekeni yemesi israf olarak yeter." (İbn Mace, Et'ime, 51) buyurmuşlardır.
ÇOCUKLARLA ŞAKALAŞMAK
Enes b. Mâlik -radıyallahu anh- buyurur:
– Rasûlullah, çocuklara karşı insanların en şefkatlisi idi. Abdullah bin Ömer -radıyallahu anh-, Rasûl-i Ekrem -sallallahu aleyhi ve sellem- ’in torunları Hasan ve Hüseyin için:
– “Dünyadaki iki reyhanım benim” buyurduğunu bildirir.
Enes bin Mâlik -radıyallahu anh- da: Onları koklayıp bağrına bastığını ve onlara dua ettiğini bildirir.
Usâme b. Zeyd -radıyallahu anh- ise:
– Rasûlullah beni bir dizine, Hasan b. Ali’yi de öteki dizine oturtur, sonra ikimizi birden bağrına basar ve:
– “Ey Rabbım, bunlara rahmet et, ben bunlara karşı çok merhamet duyuyorum” buyururdu. Şüphesiz ki Rasûlullah efendimizin sevgi ve şefkati yalnız kendi torunlarına karşı değildi. Şöyle buyururdu:
“Küçüklerine şefkat göstermeyen bizden değildir.” (Ebû Dâvûd, Edeb 68)