İslam’da doğru yaşam rehberi: Peygamber Efendimizin sünnetlerinden bazıları nelerdir?

ÇOCUKLARLA ŞAKALAŞMAK

Enes b. Mâlik -radıyallahu anh- buyurur:

– Rasûlullah, çocuklara karşı insanların en şefkatlisi idi. Abdullah bin Ömer -radıyallahu anh-, Rasûl-i Ekrem -sallallahu aleyhi ve sellem- ’in torunları Hasan ve Hüseyin için:

– “Dünyadaki iki reyhanım benim” buyurduğunu bildirir.

Enes bin Mâlik -radıyallahu anh- da: Onları koklayıp bağrına bastığını ve onlara dua ettiğini bildirir.

Usâme b. Zeyd -radıyallahu anh- ise:

– Rasûlullah beni bir dizine, Hasan b. Ali’yi de öteki dizine oturtur, sonra ikimizi birden bağrına basar ve:

– “Ey Rabbım, bunlara rahmet et, ben bunlara karşı çok merhamet duyuyorum” buyururdu. Şüphesiz ki Rasûlullah efendimizin sevgi ve şefkati yalnız kendi torunlarına karşı değildi. Şöyle buyururdu:

“Küçüklerine şefkat göstermeyen bizden değildir.” (Ebû Dâvûd, Edeb 68)























