Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Özgün
Özgün Haberler
İslam’da doğru yaşam rehberi: Peygamber Efendimizin sünnetlerinden bazıları nelerdir?

İslam’da doğru yaşam rehberi: Peygamber Efendimizin sünnetlerinden bazıları nelerdir?

14:5216/05/2025, Cuma
G: 16/05/2025, Cuma
Yeni Şafak
Sonraki haber

Peygamber Efendimiz Hz. Muhammed (s.a.v.), hem dini hem de günlük hayatı şekillendiren sünnetleriyle İslam dünyasında rehber olmaya devam ediyor. Sünnetler, Peygamberimizin sözleri, davranışları ve onayladığı fiiller olarak tanımlanır ve Müslümanların hayatında ibadetlerin yanında ahlaki ve sosyal düzenin temel taşlarıdır. Peki, Peygamberimizin sünnetleri nelerdir ve bu güzel örnekler hayatımızı nasıl güzelleştirir?

İslam dininde sünnet, Kur’an’dan sonra gelen ikinci önemli rehberdir. Müslümanlar, Peygamberimizin sünnetlerine uyarak hem Allah’a yakınlaşmayı hem de toplum içinde saygı ve sevgi kazanmayı hedefler. Sünnet, kişisel gelişimden toplumsal ilişkilere kadar pek çok alanda doğru davranış biçimlerini gösterir.


PEYGAMBER EFENDİMİZİN SÜNNETLERİ


SELAMLAŞMAK

Ebû Hüreyre'nin (ra) naklettiğine göre, Resûlullah (sas) şöyle buyurmuştur: “İman etmedikçe cennete giremezsiniz, birbirinizi sevmedikçe de iman etmiş olmazsınız. Size, yaptığınız takdirde birbirinizi seveceğiniz bir iş göstereyim mi? Aranızda selâmı yayın.” (M194 Müslim, Îmân, 93)

GÜZEL KOKU KULLANMAK

Peygamber Efendimiz (Sallâllâhu Aleyhi ve Sellem), yanında daima, “sükke” adı ile tabir edilen bir koku (kutusu) bulundurur ve gerektikçe ondan sürünürdü. (İbn Sa‘d, Tabakât, c. 1, s. 399.)

MEZARLIKTA SELAM VERMEK

İbn Abbâs'tan rivayetinde Resulullah bir defasında Medine mezarlığına uğradı ve onlardan tarafa dönerek şöyle dedi:

"Ey kabirler ahalisi, size selam olsun! Allah bizi ve sizi mağfiret eylesin. Sizler, bizden önce gittiniz, biz de sizin ardınızdan (geleceğiz)." (Tirmizi, Cenâiz, 58, 59).

YEMEKTE AŞIRIYA KAÇMAMAK

 Peygamberimiz "Kişinin her iştahını çekeni yemesi israf olarak yeter." (İbn Mace, Et'ime, 51) buyurmuşlardır.

ÇOCUKLARLA ŞAKALAŞMAK

Enes b. Mâlik -radıyallahu anh- buyurur:

– Rasûlullah, çocuklara karşı insanların en şefkatlisi idi. Abdullah bin Ömer -radıyallahu anh-, Rasûl-i Ekrem -sallallahu aleyhi ve sellem- ’in torunları Hasan ve Hüseyin için:

– “Dünyadaki iki reyhanım benim” buyurduğunu bildirir.

Enes bin Mâlik -radıyallahu anh- da: Onları koklayıp bağrına bastığını ve onlara dua ettiğini bildirir.

Usâme b. Zeyd -radıyallahu anh- ise:

– Rasûlullah beni bir dizine, Hasan b. Ali’yi de öteki dizine oturtur, sonra ikimizi birden bağrına basar ve:

– “Ey Rabbım, bunlara rahmet et, ben bunlara karşı çok merhamet duyuyorum” buyururdu. Şüphesiz ki Rasûlullah efendimizin sevgi ve şefkati yalnız kendi torunlarına karşı değildi. Şöyle buyururdu:

“Küçüklerine şefkat göstermeyen bizden değildir.” (Ebû Dâvûd, Edeb 68)







#Peygamber Efendimiz
#Hz. Muhammed Mustafa
#Sünnet
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
Arefe ne zaman? Kurban Bayramı arifesi hangi gün? İşte 2025 bayram tatili takvimi