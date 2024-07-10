İşinizi kaybettiniz ve maddi sıkıntı mı yaşıyorsunuz? İşsizlik maaşı, bu zor dönemde size yardımcı olabilecek bir sosyal güvenlik imkanından ibarettir. İşsizlik ödeneği miktarı, aylık asgari ücretin brüt tutarının %80’ini geçememektedir. Peki, işsizlik maaşı nedir, işsizlik maaşı ne kadar, kaç ay alınır, kimler alabilir ve şartları neler?
İşsizlik maaşı, işsiz kalan sigortalı çalışanlar için önemli bir maddi destektir. Maaşın miktarı kişinin brüt kazancına ve yasal sınırlamalara göre belirlenir. İşsizlik maaşı alabilmek için belirli şartları taşımanız ve zamanında başvuruda bulunmanız gerekmektedir. Peki işsizlik maaşı, işsizlik maaşı ne kadar, işsizlik maaşı kimler alır şartları neler?
İşsizlik Maaşı Nedir?
İşsizlik maaşı, çalıştığı iş yerinden kendi isteği dışında ayrılan ve belirli şartları taşıyan sigortalı çalışanlara, işsiz kaldıkları süre boyunca maddi destek sağlamak amacıyla verilen bir ödenektir. Türkiye'de işsizlik maaşı, İşsizlik Sigortası Fonu tarafından finanse edilir ve Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) tarafından yönetilir.
İşsizlik Maaşı Ne Kadar 2024?
2024 yılı itibarıyla işsizlik maaşı, kişinin son dört aylık brüt kazancına göre belirlenir. İşsizlik maaşı, aylık brüt kazancın %40'ı olarak hesaplanır ancak belirli bir üst sınırı aşamaz. Bu sınır, aylık asgari ücretin brüt tutarının %80'ini geçemez.
2024 yılı işsizlik maaşı hesaplaması
İşsizlik Maaşı Ne Kadar Kaç Ay Alınır?
Hizmet akdinin feshinden önceki son üç yıl içinde;
600 gün sigortalı olarak çalışıp işsizlik sigortası primi ödemiş olan sigortalı işsizlere 180 gün,
900 gün sigortalı olarak çalışıp işsizlik sigortası primi ödemiş olan sigortalı işsizlere 240 gün,
1080 gün sigortalı olarak çalışıp işsizlik sigortası primi ödemiş olan sigortalı işsizlere 300 gün süre ile işsizlik ödeneği verilmektedir.
İşsizlik Maaşı Kimler Alabilir, Şartlar Neler?
İşsizlik maaşı alabilmek için belirli şartları taşımanız gerekmektedir. Bu şartlar şunlardır:
İşten Kendi İsteği Dışında Ayrılmak: Kendi isteği ve kusuru dışında işsiz kalmak.
Sigortalı Olmak: İşsizlik sigortası primi ödenmiş olmak.
Son Üç Yıl İçerisinde Belirli Süre Çalışmak:
Son 120 gün kesintisiz olarak sigortalı çalışmış olmak.
Son üç yıl içinde en az 600 gün işsizlik sigortası primi ödemiş olmak.
İşsizlik Maaşı Şartları Nelerdir?
Kendi istek ve kusuru dışında işsiz kalmak,
Hizmet akdinin feshinden önceki son üç yıl içinde en az 600 gün süre ile işsizlik sigortası primi ödemiş olmak,
Hizmet akdinin sona ermesinden önceki son 120 gün hizmet akdine tabi olmak,
Hizmet akdinin feshinden sonraki 30 gün içinde en yakın İŞKUR birimine şahsen ya da elektronik ortamda başvurmak.
İşsizlik Maaşı Başvurusu Nasıl Yapılır?
İşsizlik maaşı başvurusu yapmak için izlenmesi gereken adımlar şunlardır:
İŞKUR’a Başvuru: İşten ayrıldıktan sonra 30 gün içerisinde en yakın İŞKUR birimine şahsen veya İŞKUR’un resmi internet sitesi üzerinden elektronik ortamda başvurmak.
Başvuru Belgeleri: Kimlik belgesi ve işten ayrılma belgesi gibi gerekli belgeleri hazırlamak.
İş Arama Süreci: Başvurunun ardından İŞKUR tarafından iş arayan olarak kaydedilmek ve iş bulma sürecinde aktif rol almak.
İşsizlik Maaşı Alırken Yapılması Gerekenler
İşsizlik ödeneği alınan süre içinde;
ikamet adresinin değişmesi,
herhangi bir sosyal güvenlik kuruluşundan yaşlılık aylığı alınması,
yetkili sağlık kuruluşunca istirahatli kılınması,
silahaltına alınılması,
yurtdışına çıkılması,
bir işte çalışmaya başlanması veya
mahkeme kararıyla işe iade edilmesi,
hallerinde durum 15 gün içinde en yakın İŞKUR birimine veya Alo170’e bildirilmelidir.
İşsizlik ödeneğinden yararlananlar, kendi kusuru ve bilgilerdeki eksiklik veya yanlışlık nedeniyle yapılan fazla ödemeleri yasal faizi ile birlikte ödemek zorundadır.
İşsizlik Maaşı Ne Zaman, Nereye Ödenir?
İşsizlik ödeneği başvuruları izleyen ayın sonuna kadar sonuçlandırılır. İşsizlik ödeneği, her ayın beşinde aylık olarak işsizin kendisine ödenir. Ödeme tarihini öne çekmeye Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı yetkilidir.
Sigortalı işsizlere ödemeleri, Kuruma bildirdikleri Banka Hesap numaraları (IBAN) aracılığıyla, hesap numaralarının eksik veya hatalı bildirilmesi durumunda ise en yakın PTTBank aracılığı ile yapılmaktadır.
İşsizlik Maaşı Hangi Durumlarda Kesilir?
İşsizlik Ödeneğinin Kesildiği Haller
İşsizlik ödeneği almakta iken;
İŞKUR tarafından teklif edilen mesleklerine uygun ve son çalıştıkları işin ücret ve çalışma koşullarına yakın ve ikamet edilen yerin belediye mücavir alanı sınırları içinde bir işi haklı bir nedene dayanmaksızınreddedenlerin,
Çalışma hayatını inceleme ve denetleme yetkisine haiz müfettişlerce veya kamu idarelerinin denetim elemanları tarafından yapılan denetimlerde Kurumumuzdan işsizlik ödeneği aldığı dönemde kayıt dışı olarak çalıştığı tespit edilenlerin,
işsizlik ödenekleri tekrar başlatılmamak üzere kesilmektedir.
İşsizlik ödeneği aldığı süre içinde herhangi bir sosyal güvenlik kuruluşundan yaşlılık aylığı almaya başlayanların ödenekleri “Emeklilik” gerekçesiyle yaşlılık aylığını almaya başladığı tarih itibarıyla kesilir.
İŞKUR tarafından önerilen meslek geliştirme, edindirme ve yetiştirme eğitimini haklı bir neden göstermedenreddeden veya kabul etmesine karşın devam etmeyen ve haklı bir nedene dayanmaksızın Kurum tarafından yapılan çağrıları zamanında cevaplamayan, istenilen bilgi ve belgeleri öngörülen süre içinde vermeyenlerin işsizlik ödenekleri kesilmektedir. Ancak, bu hallerin sona ermesi durumunda, ödemelere yeniden başlanmaktadır. Ödemenin süresi başlangıçta belirlenmiş olan toplam hak sahipliği süresinin sona erdiği tarihi geçememektedir.