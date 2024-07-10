İşsizlik maaşı, işsiz kalan sigortalı çalışanlar için önemli bir maddi destektir. Maaşın miktarı kişinin brüt kazancına ve yasal sınırlamalara göre belirlenir. İşsizlik maaşı alabilmek için belirli şartları taşımanız ve zamanında başvuruda bulunmanız gerekmektedir. Peki işsizlik maaşı, işsizlik maaşı ne kadar, işsizlik maaşı kimler alır şartları neler?