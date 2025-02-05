İşsizlik maaşı her ay belirli tarihlerde Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) tarafından ödeniyor. Asgari ücrete gelen zammın ardından işsizlik maaşı tutarı da yeni yılda değişti. 2025 yılı itibarıyla en düşük işsizlik maaşı 10.332 TL, en yüksek işsizlik maaşı ise 20.644 TL oldu. Peki, Zamlı işsizlik maaşı ücreti ne zaman, ayın kaçında ödenecek? İşte ayrıntılar...
İşsizlik maaşı ne kadar 2025 sorusu asgari ücret zammının açıklanmasıyla yanıt buldu. Asgari Ücret Tespit Komisyonu toplantısı sonrası 2025 asgari ücret zammı belli oldu. Zam miktarına bağlı olarak yeni yılda işsizlik maaşı da yeniden hesaplandı. Böylece en düşük işsizlik maaşı 7.940,33 TL’den 10 bin 332,43 TL’ye yükseldi. Peki, işsizlik maaşı ne zaman yatacak?
En düşük ve en yüksek işsizlik maaşı ne kadar 2025?
Yeni düzenlemeye göre, işsizlik maaşı tutarları şu şekilde belirlendi:
En düşük işsizlik maaşı: 10.332,43 TL
En yüksek işsizlik maaşı: 20.644,86 TL
İŞSİZLİK MAAŞI NE ZAMAN YATACAK?
İşsizlik maaşı her ayın 5'inde yatırılmaya başlanıyor. İşsizlik ödeneği başvuruları izleyen ayın sonuna kadar sonuçlandırılır. Ödeme tarihini öne çekmeye Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı yetkilidir.
İŞSİZLİK MAAŞI ALMA ŞARTLARI NELERDİR?
İşsizlik maaşı alma şartları ile ilgili İŞKUR’un resmi internet sitesinde yer alan bilgiler şu şekilde:
Kendi istek ve kusuru dışında işsiz kalmak,
Hizmet akdinin sona ermesinden önceki son 120 gün hizmet akdine tabi olmak,
Hizmet akdinin feshinden önceki son üç yıl içinde en az 600 gün süre ile işsizlik sigortası primi ödemiş olmak,
Hizmet akdinin feshinden sonraki 30 gün içinde en yakın İŞKUR birimine şahsen ya da elektronik ortamda başvurmak.
İŞSİZLİK MAAŞI BUGÜN YATACAK MI, NE ZAMAN YATAR 2025?
İşsizlik ödenekleri, her ayın 5’inde hesaplara aktarılıyor. Ayın 5’i resmi tatile gelirse de ödemeler bir önceki iş günü yatırılabiliyor. İşsizlik maaşınızın yatıp yatmadığına, e-Devlet İşsizlik Ödeneği/İş Kaybı Tazminatı ve Kısa Çalışma Ödeneği Sorgulama sayfasından bakabilirsiniz.
İŞSİZLİK MAAŞI KAÇ AY SÜREYLE ÖDENİR?
600 gün sigortalı çalışma: 6 ay işsizlik maaşı
900 gün sigortalı çalışma: 8 ay işsizlik maaşı