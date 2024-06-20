İstanbul'u tehdit eden en büyük tehlikelerden biri kuraklık. Son yıllarda artan sıcaklıklar ve azalan yağışlar, İstanbul'un su kaynaklarını da olumsuz etkiliyor. Bu sabah itibariyle yapılan ölçümde İstanbul barajlarındaki doluluk oranının, yüzde 73.43'e gerilediği görüldü. İki haftada buharlaşmanın da etkisiyle doluluk oranı yüzde 4.2 geriledi. Peki İstanbul barajların doluluk oranları ne kadar? Hangi barajda ne kadar su var? İstanbul’un suyu kaç gün yeter?

1 / 8 İstanbul'da barajlardaki su seviyesi düşüyor, buharlaşma artıyor. Kuraklık tehlikesine karşı neler yapılabilir? Kış ve ilkbahar mevsimlerindeki yağışların ardından İstanbul'a su sağlayan barajlardaki doluluk oranı geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 70 artarak yüzde 82,81 olarak kayıtlara geçti. Ancak hava sıcaklarının etkisiyle barajlardaki su oranları azaldı. Baraj doluluk oranları 2024: İstanbul'da barajlar yüzde kaç dolu? İşte 20 Haziran 2024 İSKİ baraj doluluk oranı.

2 / 8 İstanbul'da, iki hafta önce barajlardaki doluluk oranı, yüzde 77.63 olarak İSKİ verilerine yansımıştı.

3 / 8 Bu sabah itibariyle yapılan ölçümde doluluk oranının, yüzde 73.43'e gerilediği görüldü. İki haftada buharlaşmanın da etkisiyle doluluk oranı yüzde 4.2 geriledi.

4 / 8 Barajlardaki doluluk oranı buharlaşmanın etkisiyle hızla eriyor İstanbul'a su sağlayan 10 barajın doluluk oranı, iki hafta önce 7 Haziran'da yapılan ölçümlerde yüzde 77.63 olarak belirlenmişti.

5 / 8 Bu oran bu sabah, 20 Haziran itibariyle yapılan ölçümlerde yüzde 73.43 çıktı. Başka bir ifadeyle 2 haftada İstanbul barajlarındaki doluluk oranı yüzde 4.2 düştü.

6 / 8 Doluluk oranı Ömerli'de yüzde 85.1, Terkos'ta yüzde 83.7 ve Elmalı'da yüzde 74.4 olarak kayıtlara geçti.

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