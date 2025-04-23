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İSTANBUL DEPREM SON DAKİKA: İstanbul'da deprem mi oldu, kaç büyüklüğünde? AFAD ve Kandilli İSTANBUL SON DEPREMLER

İSTANBUL DEPREM SON DAKİKA: İstanbul'da deprem mi oldu, kaç büyüklüğünde? AFAD ve Kandilli İSTANBUL SON DEPREMLER

12:5823/04/2025, Çarşamba
G: 23/04/2025, Çarşamba
Yeni Şafak
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İstanbul'da şiddetli bir deprem oldu. Deprem Marmara Bölgesi'nin büyük bir bölümünde hissedildi. Sarsıntı, saat 12.50 sıralarında meydana geldi ve kısa süreli paniğe neden oldu. İstanbul’un Avrupa yakasında ve özellikle sahil hattına yakın bölgelerde hissedilen deprem sonrası olumsuz bir ihbar yapılmazken, AFAD ve Kandilli’den gelişmelere dair açıklamaların gelmesi bekleniyor.

İstanbul'da saat 12.50 sıralarında meydana gelen deprem, kent genelinde ve Marmara Bölgesi'nin büyük bölümünde hissedildi. Özellikle İstanbul’un Avrupa yakasında ve sahil hattına yakın yerleşim alanlarında sarsıntı belirgin şekilde hissedilirken, vatandaşlar kısa süreli panik yaşadı. Depremin ardından herhangi bir can ya da mal kaybı bildirimi yapılmazken, AFAD ve Kandilli Rasathanesi’nin resmi açıklamaları bekleniyor. Şu an için olumsuz bir durum bildirilmedi. Uzmanlar, artçı sarsıntılara karşı dikkatli olunması gerektiği uyarısında bulunuyor.

İstanbul'da şiddetli bir deprem oldu.

Deprem Marmara Bölgesi'nin büyük bir bölümünde hissedildi. AFAD, depremin 6,2 büyüklüğünde olduğunu bildirdi.


Ayrıntılar geliyor...

Silivri'de de meydana geldi

AFAD'dan yapılan açıklamaya göre Silivri'de Marmara Denizi açıklarında 3.9 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Saat 12.13'te gerçekleşen depremin derinliği 6.99 km olarak ölçüldü. Kandilli Rasathanesi'nin son depremler paylaşımına göre depremin büyüklüğü 4.0 olarak açıklandı. Deprem çevre ilçelerde de hissedildi.

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