İSTANBUL DEPREM SON DAKİKA 24 NİSAN: İstanbul'da deprem mi oldu, kaç büyüklüğünde? AFAD ve Kandilli İSTANBUL SON DEPREMLER

İstanbul'da saat 12.50 sıralarında meydana gelen deprem, kent genelinde ve Marmara Bölgesi'nin büyük bölümünde hissedildi. Özellikle İstanbul’un Avrupa yakasında ve sahil hattına yakın yerleşim alanlarında sarsıntı belirgin şekilde hissedilirken, vatandaşlar kısa süreli panik yaşadı. Depremin ardından herhangi bir can ya da mal kaybı bildirimi yapılmazken, AFAD ve Kandilli Rasathanesi’nin resmi açıklamaları bekleniyor. Şu an için olumsuz bir durum bildirilmedi. Uzmanlar, artçı sarsıntılara karşı dikkatli olunması gerektiği uyarısında bulunuyor.