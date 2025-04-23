İSTANBUL DEPREMİ 23 NİSAN: Evimin altından fay hattı geçiyor mu? Kuzey Anadolu fay hattı nerede İstanbul'dan geçiyor mu, hangi illerden geçiyor?

Türkiye’nin en tehlikeli deprem kuşaklarından biri olan Kuzey Anadolu Fay Hattı (KAF), doğudan batıya uzanan 1200 kilometrelik uzunluğuyla dikkat çekiyor. Bingöl Karlıova’dan başlayıp Saros Körfezi’ne kadar uzanan bu fay zonu, tarih boyunca birçok yıkıcı depreme sahne oldu. KAF üzerinde yer alan iller arasında Sakarya, Düzce, Bolu, Bursa, Erzincan ve Van gibi şehirler bulunuyor. İstanbul ise bu hatta tehlikeli şekilde yakın bir konumda yer alıyor. Uzmanlar, İstanbul ve çevresindeki yoğun nüfus ve yapılaşma dikkate alındığında, olası büyük bir depremin ciddi sonuçlar doğurabileceğine işaret ediyor. Deprem uzmanları, hem bireysel önlemlerin artırılması hem de yapı stoğunun gözden geçirilmesi gerektiğini vurgularken, kamuoyuna yönelik uyarılar da sıklaştırılmış durumda. Marmara Bölgesi'ndeki hareketlilik, gözleri bir kez daha Kuzey Anadolu Fay Hattı’na çevirdi.



