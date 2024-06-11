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11.00-16.00 saat aralığına dikkat! İstanbul'da bugün gölgede 38 derece sıcaklık görülecek! Meteoroloji'den salı günü için kritik uyarı! İşte 11 Haziran il il hava durumu tahminleri

12:29 - 11/06/2024 Salı
Yeni Şafak

Ülke genelinde sıcaklıklar yükseliyor. Meteoroloji'den yeni hafta hava durumu ile bugün yaşanacak yüksek sıcaklığa karşı uyarı yayınlandı. Bugün İstanbul'da gölgede 38 derece sıcaklık yaşanacağı bildirildi. İstanbul Büyükşehir Belediyesi Afet Koordinasyon Merkezi (AKOM) kentte yaşayan vatandaşları, aşırı sıcaklara karşı uyardı. Peki, kavurucu sıcaklıklar ne kadar sürecek, ne zaman azalacak? İşte Meteoroloji'den 11 Haziran Salı günü için il il hava durumu tahmini...

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İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Afet Koordinasyon Merkezi (AKOM), 35 derecenin üzerine çıkması beklenen sıcaklıklara ve orman yangını riskine karşı vatandaşları uyardı.

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AKOM’dan yapılan açıklamada, İstanbul ve yurdun batısı ile güney bölgelerinin, Afrika ve Basra kökenli hava dalgalarının etkisi altına girdiği belirtildi.

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11.00-16.00 SAATLERİ ARASINA DİKKAT


Bugünden itibaren sıcaklıkların 35 derecenin üzerine çıkmasının beklendiği bildirilen açıklamada, bunaltıcı havanın hafta boyunca süreceği tahmin edildiğinden, özellikle sıcaklığın en etkili olduğu 11.00-16.00 saatlerinde yaşlı, hasta, hamile ve çocukların güneş altında uzun süre kalmaması gerektiği vurgulandı.


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ORMAN YANGINI RİSKİ ARTTI


Açıklamada, sıcak ve kuru havaya işaret edilerek, orman yangını riskinin de arttığı uyarısı yapıldı.

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İSTANBUL'DA SICAKLIKLAR NE ZAMAN AZALACAK?


İstanbul’da hava sıcaklıkları önümüzdeki günlerde de 30 derecenin üzerinde seyredecek. Sıcak hava dalgasının cumartesi günü ara vermesi bekleniyor.

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ANLIK İL İL HAVA DURUMU

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YARIN HAVA NASIL OLACAK?

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