İstanbul konut piyasasında son durum: 4 ilçede fiyatlar 15 milyon TL’yi aştı

İstanbul'da güncel konut fiyatları belli oldu. Gayrimenkul analiz platformu Endeksa'nın Mart 2025 verilerine göre, kentteki dört ilçede ortalama konut satış fiyatı 15 milyon TL’yi aştı. Özellikle Beşiktaş, Beykoz, Sarıyer ve Kadıköy gibi merkezi ve yüksek gelir grubu tarafından tercih edilen ilçelerde konut fiyatları adeta rekor kırıyor.

1 /9 Avrupa İstatistik Ofisi (Eurostat) verilerine göre, 2020 sonrası Avrupa Birliği ülkelerinde konut fiyatları ortalama yüzde 25 artarken, Türkiye’deki artış oranı yüzde 1.104 gibi dikkat çekici bir seviyeye ulaştı.

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En uygun konutlar hangi ilçelerde?

İstanbul’da ortalama konut satış fiyatı en düşük olan ilçelerin başında Esenyurt (2,66 milyon TL), Sultangazi (3,15 milyon TL) ve Fatih (3,28 milyon TL) geliyor.

3 /9 Öte yandan bazı ilçelerde amortisman süresinin 11-13 yıl gibi kısa sürelere kadar düşmesi, kira geliriyle yatırımın geri dönüşünü hızlandırarak konut alımını cazip hale getiriyor. Özellikle Esenyurt, 11 yıl ile en kısa amortisman süresine sahip ilçe konumunda.

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En pahalı ilçeler hangileri? İstanbul’un en pahalı ilçeleri arasında ilk sıralarda şunlar yer alıyor:

Sarıyer – 18,5 milyon TL Beykoz – 17,9 milyon TL Beşiktaş – 17,4 milyon TL Kadıköy – 15,5 milyon TL

Bu ilçelerde kira getirisi düşük olduğu için amortisman süreleri 21-30 yıl arasında değişiyor.

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Amortisman süresi ne anlama geliyor? Amortisman süresi, bir konutun kira geliriyle kendini kaç yılda amorti edeceğini ifade ediyor. Sürenin kısa olması, yatırımın daha hızlı geri dönmesi anlamına gelirken; uzun süreli amortisman, kira gelirinin satış fiyatına göre düşük kaldığını gösteriyor.



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İlçe Ortalama Konut Fiyatı (TL) Amortisman Süresi (Yıl)

Adalar: 10.457.750 TL - Belirtilmemiş Arnavutköy: 3.437.375 TL - 15 yıl Ataşehir: 6.702.304 TL - 15 yıl Avcılar: 4.042.680 TL - 14 yıl Bağcılar: 4.119.280 TL - 16 yıl Bahçelievler: 3.717.200 TL - 14 yıl Bakırköy: 13.208.160 TL - 20 yıl Başakşehir: 6.598.995 TL - 16 yıl Bayrampaşa: 4.269.720 TL - 15 yıl Beşiktaş: 17.452.260 TL - 22 yıl Beykoz: 17.984.160 TL - 30 yıl

7 /9 Beylikdüzü: 4.338.180 TL - 13 yıl Beyoğlu: 6.213.475 TL - 15 yıl Büyükçekmece: 6.249.411 TL - 17 yıl Çatalca: 5.663.196 TL - 17 yıl Çekmeköy: 5.075.892 TL - 15 yıl Esenler: 3.521.200 TL - 17 yıl Esenyurt: 2.660.240 TL - 11 yıl Eyüpsultan: 5.821.200 TL - 15 yıl Fatih: 3.283.470 TL - 13 yıl Gaziosmanpaşa: 3.759.088 TL - 13 yıl Güngören: 3.339.318 TL - 13 yıl Kadıköy: 15.579.500 TL - 22 yıl Kağıthane: 4.445.550 TL - 14 yıl

8 /9 Kartal: 5.986.090 TL - 16 yıl Küçükçekmece: 3.843.000 TL - 13 yıl Maltepe: 6.346.739 TL - 17 yıl Pendik: 4.935.480 TL - 15 yıl Sancaktepe: 4.431.952 TL - 15 yıl Sarıyer: 18.522.728 TL - 21 yıl Şile: 12.399.151 TL - 20 yıl Silivri: 4.530.504 TL - 16 yıl