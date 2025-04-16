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İstanbul konut piyasasında son durum: 4 ilçede fiyatlar 15 milyon TL’yi aştı

İstanbul konut piyasasında son durum: 4 ilçede fiyatlar 15 milyon TL’yi aştı

00:1916/04/2025, Çarşamba
Yeni Şafak
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İstanbul'da güncel konut fiyatları belli oldu. Gayrimenkul analiz platformu Endeksa'nın Mart 2025 verilerine göre, kentteki dört ilçede ortalama konut satış fiyatı 15 milyon TL’yi aştı. Özellikle Beşiktaş, Beykoz, Sarıyer ve Kadıköy gibi merkezi ve yüksek gelir grubu tarafından tercih edilen ilçelerde konut fiyatları adeta rekor kırıyor.

Avrupa İstatistik Ofisi (Eurostat) verilerine göre, 2020 sonrası Avrupa Birliği ülkelerinde konut fiyatları ortalama yüzde 25 artarken, Türkiye’deki artış oranı yüzde 1.104 gibi dikkat çekici bir seviyeye ulaştı.


En uygun konutlar hangi ilçelerde?


İstanbul’da ortalama konut satış fiyatı en düşük olan ilçelerin başında Esenyurt (2,66 milyon TL), Sultangazi (3,15 milyon TL) ve Fatih (3,28 milyon TL) geliyor.

Öte yandan bazı ilçelerde amortisman süresinin 11-13 yıl gibi kısa sürelere kadar düşmesi, kira geliriyle yatırımın geri dönüşünü hızlandırarak konut alımını cazip hale getiriyor. Özellikle Esenyurt, 11 yıl ile en kısa amortisman süresine sahip ilçe konumunda.


En pahalı ilçeler hangileri?

İstanbul’un en pahalı ilçeleri arasında ilk sıralarda şunlar yer alıyor:


Sarıyer – 18,5 milyon TL

Beykoz – 17,9 milyon TL

Beşiktaş – 17,4 milyon TL

Kadıköy – 15,5 milyon TL


Bu ilçelerde kira getirisi düşük olduğu için amortisman süreleri 21-30 yıl arasında değişiyor.


Amortisman süresi ne anlama geliyor?

Amortisman süresi, bir konutun kira geliriyle kendini kaç yılda amorti edeceğini ifade ediyor. Sürenin kısa olması, yatırımın daha hızlı geri dönmesi anlamına gelirken; uzun süreli amortisman, kira gelirinin satış fiyatına göre düşük kaldığını gösteriyor.



İlçe Ortalama Konut Fiyatı (TL) Amortisman Süresi (Yıl)


Adalar: 10.457.750 TL - Belirtilmemiş

Arnavutköy: 3.437.375 TL - 15 yıl

Ataşehir: 6.702.304 TL - 15 yıl

Avcılar: 4.042.680 TL - 14 yıl

Bağcılar: 4.119.280 TL - 16 yıl

Bahçelievler: 3.717.200 TL - 14 yıl

Bakırköy: 13.208.160 TL - 20 yıl

Başakşehir: 6.598.995 TL - 16 yıl

Bayrampaşa: 4.269.720 TL - 15 yıl

Beşiktaş: 17.452.260 TL - 22 yıl

Beykoz: 17.984.160 TL - 30 yıl

Beylikdüzü: 4.338.180 TL - 13 yıl

Beyoğlu: 6.213.475 TL - 15 yıl

Büyükçekmece: 6.249.411 TL - 17 yıl

Çatalca: 5.663.196 TL - 17 yıl

Çekmeköy: 5.075.892 TL - 15 yıl

Esenler: 3.521.200 TL - 17 yıl

Esenyurt: 2.660.240 TL - 11 yıl

Eyüpsultan: 5.821.200 TL - 15 yıl

Fatih: 3.283.470 TL - 13 yıl

Gaziosmanpaşa: 3.759.088 TL - 13 yıl

Güngören: 3.339.318 TL - 13 yıl

Kadıköy: 15.579.500 TL - 22 yıl

Kağıthane: 4.445.550 TL - 14 yıl

Kartal: 5.986.090 TL - 16 yıl

Küçükçekmece: 3.843.000 TL - 13 yıl

Maltepe: 6.346.739 TL - 17 yıl

Pendik: 4.935.480 TL - 15 yıl

Sancaktepe: 4.431.952 TL - 15 yıl

Sarıyer: 18.522.728 TL - 21 yıl

Şile: 12.399.151 TL - 20 yıl

Silivri: 4.530.504 TL - 16 yıl

Sultanbeyli: 4.212.670 TL - 15 yıl

Sultangazi: 3.158.068 TL - 14 yıl

Şişli: 6.453.510 TL - 15 yıl

Tuzla: 5.463.663 TL - 16 yıl

Ümraniye: 5.335.297 TL - 15 yıl

Üsküdar: 8.748.642 TL - 19 yıl

Zeytinburnu: 5.661.180 TL - 16 yıl

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İstanbul konut piyasasında son durum: 4 ilçede fiyatlar 15 milyon TL’yi aştı