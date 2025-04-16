İstanbul konut piyasasında son durum: 4 ilçede fiyatlar 15 milyon TL’yi aştı

İstanbul'da güncel konut fiyatları belli oldu. Gayrimenkul analiz platformu Endeksa'nın Mart 2025 verilerine göre, kentteki dört ilçede ortalama konut satış fiyatı 15 milyon TL’yi aştı. Özellikle Beşiktaş, Beykoz, Sarıyer ve Kadıköy gibi merkezi ve yüksek gelir grubu tarafından tercih edilen ilçelerde konut fiyatları adeta rekor kırıyor.
Avrupa İstatistik Ofisi (Eurostat) verilerine göre, 2020 sonrası Avrupa Birliği ülkelerinde konut fiyatları ortalama yüzde 25 artarken, Türkiye’deki artış oranı yüzde 1.104 gibi dikkat çekici bir seviyeye ulaştı.
En uygun konutlar hangi ilçelerde?
İstanbul’da ortalama konut satış fiyatı en düşük olan ilçelerin başında Esenyurt (2,66 milyon TL), Sultangazi (3,15 milyon TL) ve Fatih (3,28 milyon TL) geliyor.
Öte yandan bazı ilçelerde amortisman süresinin 11-13 yıl gibi kısa sürelere kadar düşmesi, kira geliriyle yatırımın geri dönüşünü hızlandırarak konut alımını cazip hale getiriyor. Özellikle Esenyurt, 11 yıl ile en kısa amortisman süresine sahip ilçe konumunda.
En pahalı ilçeler hangileri?
İstanbul’un en pahalı ilçeleri arasında ilk sıralarda şunlar yer alıyor:
Sarıyer – 18,5 milyon TL
Beykoz – 17,9 milyon TL
Beşiktaş – 17,4 milyon TL
Kadıköy – 15,5 milyon TL
Bu ilçelerde kira getirisi düşük olduğu için amortisman süreleri 21-30 yıl arasında değişiyor.
Amortisman süresi ne anlama geliyor?
Amortisman süresi, bir konutun kira geliriyle kendini kaç yılda amorti edeceğini ifade ediyor. Sürenin kısa olması, yatırımın daha hızlı geri dönmesi anlamına gelirken; uzun süreli amortisman, kira gelirinin satış fiyatına göre düşük kaldığını gösteriyor.
İlçe Ortalama Konut Fiyatı (TL) Amortisman Süresi (Yıl)
Adalar: 10.457.750 TL - Belirtilmemiş
Arnavutköy: 3.437.375 TL - 15 yıl
Ataşehir: 6.702.304 TL - 15 yıl
Avcılar: 4.042.680 TL - 14 yıl
Bağcılar: 4.119.280 TL - 16 yıl
Bahçelievler: 3.717.200 TL - 14 yıl
Bakırköy: 13.208.160 TL - 20 yıl
Başakşehir: 6.598.995 TL - 16 yıl
Bayrampaşa: 4.269.720 TL - 15 yıl
Beşiktaş: 17.452.260 TL - 22 yıl
Beykoz: 17.984.160 TL - 30 yıl
Beylikdüzü: 4.338.180 TL - 13 yıl
Beyoğlu: 6.213.475 TL - 15 yıl
Büyükçekmece: 6.249.411 TL - 17 yıl
Çatalca: 5.663.196 TL - 17 yıl
Çekmeköy: 5.075.892 TL - 15 yıl
Esenler: 3.521.200 TL - 17 yıl
Esenyurt: 2.660.240 TL - 11 yıl
Eyüpsultan: 5.821.200 TL - 15 yıl
Fatih: 3.283.470 TL - 13 yıl
Gaziosmanpaşa: 3.759.088 TL - 13 yıl
Güngören: 3.339.318 TL - 13 yıl
Kadıköy: 15.579.500 TL - 22 yıl
Kağıthane: 4.445.550 TL - 14 yıl
Kartal: 5.986.090 TL - 16 yıl
Küçükçekmece: 3.843.000 TL - 13 yıl
Maltepe: 6.346.739 TL - 17 yıl
Pendik: 4.935.480 TL - 15 yıl
Sancaktepe: 4.431.952 TL - 15 yıl
Sarıyer: 18.522.728 TL - 21 yıl
Şile: 12.399.151 TL - 20 yıl
Silivri: 4.530.504 TL - 16 yıl
Sultanbeyli: 4.212.670 TL - 15 yıl
Sultangazi: 3.158.068 TL - 14 yıl
Şişli: 6.453.510 TL - 15 yıl
Tuzla: 5.463.663 TL - 16 yıl
Ümraniye: 5.335.297 TL - 15 yıl
Üsküdar: 8.748.642 TL - 19 yıl
Zeytinburnu: 5.661.180 TL - 16 yıl