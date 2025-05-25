Kurban Bayramı'na sayılı günler kala, kurbanlık telaşı da başladı. İstanbul'da kurbanlık almak isteyenler için belirlenen satış ve kesim yerleri, hem kurbanlık seçimi hem de sağlıklı bir kesim süreci için büyük önem taşıyor. Peki İstanbul'da kurban pazarları nerede hangi ilçede kurban satışları var? 2025 yılı için İstanbul'daki başlıca kurban satış ve kesim yerleri arasında şunlar bulunabilir:
Kurban Bayramı için geri sayım başladı. Diyanet İşleri Başkanlığı'nın 2025 dini takvimine göre 6 Haziran Cuma günü idrak edilecek bayram öncesinde, İstanbul'a kurbanlık hayvan girişleri 22 Mayıs itibarıyla başladı. Kurban pazarlarına gelmeye başlayan kurbanlıklar yavaş yavaş alıcılarıyla buluşuyor. İstanbul genelinde, kurban satış ve kesim yerleri genellikle büyükbaş ve küçükbaş hayvanların hijyenik koşullarda alınıp satılabileceği ve kurban ibadetinin güvenle yerine getirilebileceği alanlar olarak düzenleniyor. Bu yerler, İstanbul Büyükşehir Belediyesi ve ilçe belediyeleri tarafından denetleniyor. Peki İstanbul’da kurban pazarları nerede kuruldu? 2025 kurban fiyatları ne kadar? Büyükbaş küçükbaş ilk fiyatlar kaç lira?
İSTANBUL KURBAN SATIŞ YERLERİ
İstanbul'da kurban satış yerleri 22 Mayıs itibarıyla kurbanlıklarını almaya başlayan vatandaşlara kapılarını açtı. 2.5 milyon küçükbaş, 800-850 bin de büyükbaş olmak üzere toplam 3.3 milyon kurbanlık satışa çıktı. Sultangazi, Esenyurt, Pendik, Tuzla, Başakşehir, Arnavutköy ve Avcılar'da kurulan hayvan pazarları, hem alıcıları hem satıcıları ağırlamaya başladı. İstanbul genelindeki tüm satış alanlarında bilgilendirme afişleri ve sağlık kontrollerine yönelik yönlendirmeler de yer alıyor. İşte İstanbul Tarım ve Orman Bakanlığı İl Müdürlüğü tarafından açıklanan kurban satış yerleri ve adres bilgileri.
2025 büyükbaş kurbanlık fiyatları ne kadar, kaç TL?
Satıcılar 2025 yılında ortalama olarak büyükbaş kurbanlık fiyatlarının 100 bin TL ile 150 bin TL arasında olacağını ifade etti.
2025 küçükbaş kurbanlık fiyatları ne kadar, kaç TL?
Satıcılar 2025 yılına ait küçükbaş kurbanlık fiyatları için öngörülen aralıklar koç 12.000 TL – 20.000 TL, keçi: 9.000 TL – 15.000 TL'dir.
Bölgesel farklılıklara göre hayvanın fiziki özellikleri, fiyatların artıp ya da azalmasına neden olabiliyor.
Tarım ve Orman Müdürlüğü, kurbanlık alacak vatandaşların hayvanların yaşına, türüne ve sağlık belgelerine dikkat etmesi gerektiğini belirtiyor. Denetimlerde uygun bulunmayan hayvanlar (X) işaretiyle etiketlenecek, pazar alanlarına da bu hayvanların kurbanlık olarak kesilemeyeceğine dair uyarı afişleri asılacak.
Kurban edilecek hayvanlar hangi nitelikleri taşımalıdır?
Kurban edilecek hayvanın, sağlıklı, organları tam ve besili olması, hem ibadet açısından hem de sağlık bakımından önem arz eder. Bu nedenle, kötürüm derecesinde hasta, zayıf ve düşkün, kesileceği yere gidemeyecek derecede topal, bir veya iki gözü kör, boynuzlarının biri veya ikisi kökünden kırık, dili, kuyruğu, kulakları ve memelerinin yarısı kesik, dişlerinin tamamı veya çoğu dökük hayvanlardan kurban olmaz. Ancak hayvanın doğuştan boynuzsuz olması, şaşı, hafif topal, hafif hasta, bir kulağı delik veya yırtılmış olması, memelerinin yarıdan daha azının olmaması, kurban edilmesine engel değildir (Kâsânî, Bedâi‘, 5/75-76). Buna göre hayvanın değerini düşürücü nitelikteki kusurlar kurbana engeldir.
Şâfiî mezhebinde, genel olarak yukarıda sayılan kusurlardan birinin bulunması, bir hayvanın kurban olmasına engel teşkil ettiği gibi uyuz olan hayvanlar ile yem yemesini engelleyecek derecede dişlerinin bir kısmı dökülmüş olan hayvanların da kurban edilmesi caiz değildir (Nevevî, el-Mecmû‘, 8/399-404).
Kurbanlık alırken dikkat edilmesi gerekenler:
Hayvanın sağlıklı ve besili olması.
Kulak küpesi ve sağlık raporlarının tam olması.
Kesim için dikkat edilmesi gerekenler:
Kesim işlemlerinin belediyelerce ruhsatlandırılmış kesimhanelerde yapılması.
Hijyen kurallarına uyulması.
Profesyonel kasaplar tarafından kesim yapılması.