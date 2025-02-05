İstanbul’da okullar tatil mi 6 Şubat Perşembe kar tatili olacak mı?

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yayınlanan hava tahmin raporuna göre İstanbul'da yoğun kar yağışı etkili olacak. Meteoroloji ve AKOM, olumsuz hava koşulları nedeniyle vatandaşı uyarmaya devam ederken, öğrenci ve veliler de olumsuz hava koşulları sebebiyle İstanbul'da yarın okulların tatil olup olmayacağını merak ediyor.

İstanbul Valiliği'nden 6 Şubata Perşembe günü kar tatili ile ilgili herhangi bir açıklama yapılmadı. Herhangi bir olumsuzluk olmaması durumunda, İstanbul'da yarın okullar eğitime devam edecek.