İstanbul'da beklenen kar yağışı bazı bölgelerde etkili oldu. Kar yağışının İstanbul’da akşam saatlerinde şiddetini arttıracağı tahmin edilirken, kar yağışı sonrası öğrencilerin gözü Valilikten gelecek okullar tatil duyurusuna çevrildi. Peki, İstanbul'da yarın okullar tatil mi? İstanbul Valiliği'nden kar tatili açıklaması geldi mi? Detaylar haberimizde.
İstanbul'da beklenen kar yağışı sabahın ilk saatlerinden itibaren etkili oldu. Özellikle kentin yüksek kesimlerinde kar yağışı etkisini gösterdi. Kartal ilçesinin yüksek kesimlerinden olan Aydos Ormanı ve çevresinde de kar yağışının etkili olduğu görüldü.
Öğle saatlerinde başlayan kar yağışı, bazı noktalarda şiddetini artırırken bazı yerlerde de hafif şekilde etkisini gösteriyor.Kar yağışı, Anadolu Yakası'nın Ümraniye ve Beykoz ilçelerinde aralıklarla tipi şeklinde, Avrupa Yakası'nın Beylikdüzü ilçesinde hafif görülüyor. Arnavutköy’de başlayan yağış vatandaşları mutlu etti. Aydos Tepesi'nde de kar aralıklarla devam ediyor. İstanbul'da yarın (6 Şubat Perşembe) okulların tatil olup olmadığı vatandaş tarafından merak ediliyor.
İstanbul’da okullar tatil mi 6 Şubat Perşembe kar tatili olacak mı?
Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yayınlanan hava tahmin raporuna göre İstanbul'da yoğun kar yağışı etkili olacak. Meteoroloji ve AKOM, olumsuz hava koşulları nedeniyle vatandaşı uyarmaya devam ederken, öğrenci ve veliler de olumsuz hava koşulları sebebiyle İstanbul'da yarın okulların tatil olup olmayacağını merak ediyor.
İstanbul Valiliği'nden 6 Şubata Perşembe günü kar tatili ile ilgili herhangi bir açıklama yapılmadı. Herhangi bir olumsuzluk olmaması durumunda, İstanbul'da yarın okullar eğitime devam edecek.
İstanbul hava durumu nasıl olacak?
Bugün (5 Şubat 2025) için İstanbul hava durumu Karla Karışık Yağmur,
sıcaklık 3°.
Yarın (6 Şubat 2025) için İstanbul hava durumu Kar Yağışı, sıcaklık 2°.
7 Şubat 2025 Cuma İstanbul hava durumu Karla Karışık Yağmur, sıcaklık 5°.
8 Şubat 2025 Cumartesi İstanbul hava durumu Yağmurlu, sıcaklık 7°.
9 Şubat 2025 Pazar İstanbul hava durumu Yağmurlu, sıcaklık 7°.