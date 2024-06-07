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İstanbul Üniversitesi taban puanları 2024! Hangi bölüme kaç puan gerek? İşte İstanbul Üniversitesi YKS başarı sıralaması

14:51 - 7/06/2024 Cuma
Güncelleme: 15:01 - 7/06/2024 Cuma
Yeni Şafak
<p>İstanbul Üniversitesi taban puanları YKS başarı sıralaması 2024</p>
İstanbul Üniversitesi taban puanları YKS başarı sıralaması 2024

İstanbul Üniversitesi'ne girmek için ne kadar puana ihtiyacınız var? 2024 YKS'ye katılan adaylar için İstanbul Üniversitesi taban puanları ve başarı sıralamaları merak konusu. Bu yazımızda, en güncel bilgileri sizlerle paylaşacağız. Peki İstanbul Üniversitesi'nin en düşük puanlı bölümleri hangileri? İstanbul Üniversitesi'nin en yüksek puanlı bölümleri hangileri? İstanbul Üniversitesi YKS başarı sıralaması 2024! Hangi bölüme kaç sıralama gerekiyor? İşte İstanbul Üniversitesi taban puanları YKS başarı sıralaması 2024

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İstanbul Üniversitesi, Türkiye'nin en köklü ve saygın eğitim kurumlarından biridir. 1453 yılında Fatih Sultan Mehmet tarafından kurulan üniversite, her yıl binlerce öğrenciye eğitim imkanı sunmaktadır. İstanbul Üniversitesi taban puanları 2024 ile YKS başarı sıralaması üniversite tercihinde bulunacaklar tarafından merak konusu. İşte İstanbul Üniversitesi taban puanları YKS başarı sıralaması:

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İstanbul Üniversitesi Diş Hekimliği taban puanları


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İstanbul Üniversitesi Diş Hekimliği YKS başarı sıralaması 2024

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İstanbul Üniversitesi Eczacılık Fakültesi YKS taban puanları 2024

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İstanbul Üniversitesi Eczacılık Fakültesi YKS başarı sıralaması 2024

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İstanbul Üniversitesi Hemşirelik Fakültesi YKS taban puanları 2024

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İstanbul Üniversitesi Hemşirelik Fakültesi YKS başarı sıralaması 2024

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İstanbul Üniversitesi Hukuk YKS taban puanları 2024

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İstanbul Üniversitesi Hukuk YKS başarı sıralaması 2024

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İstanbul Üniversitesi İç Mimarlık YKS taban puanları 2024

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İstanbul Üniversitesi İç Mimarlık YKS başarı sıralaması 2024

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İstanbul Üniversitesi İlahiyat Fakültesi YKS taban puanları 2024

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İstanbul Üniversitesi İlahiyat Fakültesi YKS Başarı Sıraları 2024

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İstanbul Üniversitesi Tıp Fakültesi YKS taban puanları 2024

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İstanbul Üniversitesi Tıp Fakültesi YKS başarı sıralama 2024

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İstanbul Üniversitesi işletme YKS taban puanları 2024

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İstanbul Üniversitesi işletme YKS başarı sıralaması 2024

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İstanbul Üniversitesi mimarlık YKS taban puanları 2024

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İstanbul Üniversitesi mimarlık YKS başarı sırası 2024


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#İstanbul Üniversitesi başarı sıralaması
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