Meteoroloji İstanbulluları uyardı. Kar yağışı için tarih verildi. Şubat ayı itibariyle soğuyan havanın ardından İstanbul’a kar ne zaman yağacak, kaç gün sürecek sorusuna yanıt aranıyor. İstanbul Büyükşehir Belediyesi Afet İşleri Dairesi Başkanlığı AKOM’un haftalık hava tahmin raporuna göre, şehir hafta sonuna kadar ılıman hava koşullarını sürdürse de 3 Şubat Pazartesi’den itibaren Sibirya kökenli soğuk hava dalgasının etkisine girecek.