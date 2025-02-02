İstanbul Büyükşehir Belediyesi Afet Koordinasyon Merkezi (AKOM), 3 Şubat Pazartesi gününden itibaren Sibirya kökenli soğuk hava dalgasının İstanbul'u etkisi altına alacağını bildirdi. Bu soğuk hava dalgasıyla birlikte kar yağışı bekleniyor. Peki, İstanbul'a kar ne zaman yağacak? İşte, 5 günlük İstanbul hava durumu...
Meteoroloji İstanbulluları uyardı. Kar yağışı için tarih verildi. Şubat ayı itibariyle soğuyan havanın ardından İstanbul’a kar ne zaman yağacak, kaç gün sürecek sorusuna yanıt aranıyor. İstanbul Büyükşehir Belediyesi Afet İşleri Dairesi Başkanlığı AKOM’un haftalık hava tahmin raporuna göre, şehir hafta sonuna kadar ılıman hava koşullarını sürdürse de 3 Şubat Pazartesi’den itibaren Sibirya kökenli soğuk hava dalgasının etkisine girecek.
İstanbul’a kar ne zaman yağacak?
5 Şubat Çarşamba ve 6 Şubat Perşembe günleri kar yağışı bekleniyor. Çarşamba günü 1-5 cm aralığında, Perşembe günü ise 10-20 cm’ye kadar kar yağışı görülebilir.
Sıcaklıkların hızla düşmesiyle birlikte buzlanma ve don olayları yaşanabileceği tahmin ediliyor. Çarşamba gününden itibaren sıcaklıkların 0°C’nin altına düşmesi bekleniyor. AKOM’un değerlendirmesi şöyle:
5 Şubat Çarşamba: Kar yağışı başlayabilir, sıcaklık 0°C’ye kadar düşecek. 1-3 cm kar yağabilir.
6 Şubat Perşembe: Sıcaklıklar sıfırın altında seyredebilir. 10-20 cm kar örtüsü oluşabilir.
7 Şubat Cuma: Sıcaklıklar 1-5 derece arasında seyredebilir, buzlanma ve don riski artacak."
Sıcaklıkların hızla düşmesiyle birlikte buzlanma ve don olaylarının yaşanabileceği belirtiliyor. Özellikle sabah ve gece saatlerinde sis, kırağı ve buzlanma riskine karşı dikkatli olunması öneriliyor.
Ulaşımda aksaklıkların yaşanabileceği göz önünde bulundurularak, yetkililer zorunlu olmadıkça özel araçların kullanılmamasını tavsiye ediyor.