Deniz taksi ücretleri ne kadar?

İstanbul'da yaşayanlar ve şehri ziyaret edenler için önemli bir gelişme yaşandı. laşım Koordinasyon Merkezi (UKOME) kararıyla deniz taksi ücretlerine yüzde 100 oranında zam yapıldı. Bu karar, hem yerli halkı hem de turistleri yakından ilgilendiriyor. Peki, İstanbul’da deniz taksi açılış ücreti ne kadar? İşte ilk mil , 1-4 mil, 4-8 mil v 8-16 mil arası taşıma ücretleri.

1 / 5 UKOME toplantısında alınan kararlar çerçevesinde toplu ulaşım araçlarına yüzde 13 oranında zam yapılırken deniz taksi açılış ücretlerine yüzde yüz oranında zam yapıldı. Peki İstanbul’da deniz taksi açılış ücreti ne kadar? İşte deniz taksi ücretleri yeni tarife.

2 / 5 UKOME toplantısı, İBB Genel Sekreter Yardımcısı Gürkan Akgün başkanlığında, toplu ulaşım ücretlerine zam gündemiyle Çırpıcı Sosyal Tesisleri'nde gerçekleştirildi. Toplantıda, İBB deniz taksi ücretlerine yüzde 100 zam yapıldı.



3 / 5 Bu kapsamda, 210 lira olan açılış ve ilk mil ücreti, 420 liraya, 155 lira olan 1-4 mil arası taşıma ücreti 310 liraya yükseldi.

4 / 5 125 lira olan 4-8 mil arası taşıma ücreti 250 lira, 100 lira olan 8-16 mil arası taşıma ücreti 200 liraya yükseldi.