İstanbul'da olumsuz hava koşulları etkili olmaya devam ediyor. Bugün etkili olan soğuk hava dalgası nedeniyle, İstanbul'da kar yağışı olması ihtimali arttı. Peki, kar ne zaman yağacak? İstanbul'a kar yağacak mı? Lodos ve sağanak yağışların etkisinin akşam saatlerinde dinmesiyle İstanbullular rahat bir nefes alırken, valilikten yeni bir uyarı daha geldi. İşte 23 Kasım 2024 Cumartesi İstanbul'da saatlik hava durumu tahmini...
Meteoroloji uzmanları cumartesi günü aralarında İstanbul'un da olduğu bazı bölgelerde yağışın kara çevirme ihtimalinin olduğunu açıkladı. Hafta sonuna yağılla başlayan İstanbul'da kar yağışının ne zaman başlayacağı merak kazandı.
İSTANBUL'DA KAR NE ZAMAN YAĞACAK?
İstanbul'da bazı ilçelerin yüksek kesimlerinde kar yağışı başladı.
Kentte sabah saatlerinde başlayan sağanak etkisini sürdürürken Anadolu Yakası'nda Kartal, Ataşehir, Sultanbeyli ve Sancaktepe'nin yüksek kesimlerinde yerini kar yağışına bıraktı.
Başta Aydos Tepesi olmak üzere, yüksek kesimlerde bazı yol kenarlarında, park ve bahçelerde kar örtüleri oluştu.
Vatandaşlar kentte gerçekleşen mevsimin ilk karını cep telefonlarıyla görüntülendi.
VALİLİK'TEN YENİ UYARI
Lodos ve sağanak yağışların etkisinin akşam saatlerinde dinmesiyle İstanbullular rahat bir nefes alırken, valilikten yeni bir uyarı daha geldi.
"SICAKLIKLAR 10 DERECE BİRDEN DÜŞECEK"
İstanbul Valiliği'nden yapılan yazılı açıklamada; "Bölgemizde mevsim normalleri üzerinde seyreden hava sıcaklıklarının, cumartesi günü öğle saatlerinden itibaren İstanbul'da 8 ila 10 derece azalarak mevsim normallerinin altına ineceği tahmin ediliyor. Beklenen soğuk ve yağışlı hava nedeniyle cumartesi günü İstanbul'da yağışların aralıklı olarak genellikle yağmur ve sağanak şeklinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.Akşam saatlerinden sonra İstanbul'un yüksek kesimlerinde hafif karla karışık yağmur ve yer yer hafif kar yağışı ihtimali bulunmaktadır. Hafta sonunda, İstanbul'da beklenen günün en düşük hava sıcaklıklarının 3 dereceye, en yüksek hava sıcaklıklarının ise 7 dereceye kadar düşmesi beklenmektedir."
İSTANBUL SAATLİK HAVA DURUMU
HAFTA SONU HAVA NASIL OLACAK?
23 KASIM 2024 HAVA DURUMU
24 KASIM PAZAR HAVA DURUMU
BAZI İLLERDE HAFTA SONU KAR BEKLENİYOR
Hafta sonu ülkeye soğuk hava ve kar yağışı gelmesi bekleniyor.
Avrupa üzerinden cumartesi günü çok daha soğuk hava girişi olacak.
Çalışkan, "Soğuk hava, bu hafta ülkenin birçok noktasına kar getirecek." değerlendirmesinde bulundu.
Cumartesi ülkeye girecek soğuk havanın önce yağmur getireceğini dile getiren Çalışkan, "Ardından akşam saatlerinde ve pazar günü Anadolu ya kar getirecek." dedi.