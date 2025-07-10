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İstanbul'da sınavsız öğrenci alan liseler hangileri? Kaç OBP puanı gerekiyor?

İstanbul'da sınavsız öğrenci alan liseler hangileri? Kaç OBP puanı gerekiyor?

10:2910/07/2025, Perşembe
G: 10/07/2025, Perşembe
Yeni Şafak
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<p>OBP ile öğrenci alan liseler</p>
OBP ile öğrenci alan liseler

LGS'ye girmeyen öğrenciler veya sınavla yerleşemeyen öğrenciler için Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) yerel yerleştirme sistemi ile öğrenci kabul eden liselere başvuru imkanı sunar. Bu yerleştirme sürecinde öğrencinin Okul Başarı Puanı (OBP), ikamet adresi ve devamsızlık durumu gibi kriterler dikkate alınır. Peki İstanbul'da OBP ile öğrenci alan liseler hangileri? İşte İstanbul'da OBP ile sınavsız öğrenci alan liseler. İşte Anadolu, Fen, İmam Hatip, Mesleki Teknik Anadolu Lisesi OBP puanları.

Liselere Geçiş Sistemi (LGS) sonuçları MEB tarafından 11 Temmuz Cuma günü www.meb.gov.tr internet adresinde ilan edilecek. 11 Temmuz'da tercihlere esas kontenjan tabloları da paylaşılacak. Sınav sonuçlarının açıklanmasıyla birlikte Ortaöğretime Geçiş Tercih ve Yerleştirme Kılavuzu da yayımlanacak ve liselere yerleştirme süreci başlayacak. Sınava girmeyen öğrenciler, yerel yerleştirmeyle tercih yapabilecek.

LİSE TERCİHLERİ NE ZAMAN?

Sonuçlarını öğrenen öğrenciler, 14-24 Temmuz tarihleri arasında tercih işlemlerini yapacak. Ardından tercih sonuçları 4 Ağustos günü ilan edilecek. Aynı gün boş kontenjanlar da duyurulacak.

LİSE NAKİLLERİ NA ZAMAN?

İlk nakil başvuruları 4-6 Ağustos tarihleri arasında alınacak ve sonuçlar da 8 Ağustos'ta ilan edilecek.

İkinci nakiller 8-12 Ağustos günü alınacak, 14 Ağustos tarihinde sonuçlar açıklanacak. 22 Ağustos günü ise il ve ilçelerde öğrenci yerleştirme ve nakil komisyonlarınca yerleştirme işlemleri tamamlanacak.

Yerel yerleştirmede öğrenciler ikamet adresleri, Okul Başarı Puanı (OBP) ve devam-devamsızlık kriterleri dikkate alınarak kayıt alanlarında bulunan farklı türdeki okullardan en fazla 5 tercih yapacak. Peki kaç OBP puanı ile alım olacak?İşte İstanbul'da sınavsız öğrenci alan liseler ve OBP puanları.

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