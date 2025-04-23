İSTANBUL'DA YARIN OKULLAR TATİL Mİ SON DAKİKA? Bakan Yusuf Tekin açıkladı: 24 Nisan üniversiteler ve okullarda ders işlenecek mi?

İstanbul’da meydana gelen depremin ardından gözler eğitim kurumlarının durumuna çevrildi. Sarsıntı sonrası özellikle öğrenci velileri, “24 Nisan’da okullar tatil edilecek mi?” sorusunun yanıtını aramaya başladı. Depremin ardından kentte herhangi bir can ya da mal kaybı bildirilmemiş olsa da, resmi açıklamalar merakla bekleniyor.

1 /4 İstanbul’da yaşanan depremin ardından eğitim-öğretime ara verilip verilmeyeceği konusunda gözler valilik açıklamasına çevrildi. Özellikle çocuklarını okula gönderecek veliler ve öğrenciler, “Yarın okullar tatil mi?” sorusunun yanıtını arıyor.

2 /4 CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN'DAN AÇIKLAMA Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan İstanbul'da meydana gelen 6.2 büyüklüğündeki depreme ilişkin açıklamada bulundu. Erdoğan "Gelişmeleri takip ediyoruz, milletimize geçmiş olsun" ifadelerini kullandı.

3 /4 Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, merkez üssü Marmara Denizi, İstanbul'un Silivri ilçesi olan en büyüğü 6,2 olan dört ayrı sarsıntı kaydedildi.