İstanbul'un fethi, sadece bir şehrin değil, iki kıtanın da fethi anlamına geliyordu. Bu fetih ile birlikte Osmanlı İmparatorluğu, Avrupa ve Asya arasındaki ticaret yollarını kontrol altına almış ve iki kıtayı birbirine bağlayan bir köprü görevi görmüştür. İstanbul'un fethi her yıl büyük bir coşkuyla kutlanmaktadır. Bu yıl da 29 Mayıs günü çeşitli etkinlikler düzenlenmektedir. Vatandaşlar İstanbul’un fethini paylaştıkları mesajlarla kutlamakta. İşte, anlamlı, farklı, değişik, 29 Mayıs kutlama mesajları ve en güzel İstanbul'un fethi ile ilgili sözlerden seçenekler.