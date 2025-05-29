Dünya tarihinin ve tarihimizin muhteşem zaferlerinden biri olan İstanbul’un Fethi’nin 572. yıl dönümünü 29 Mayıs itibariyle kutlanıyor. 6 Nisan 1453 - 29 Mayıs 1453 tarihleri arasında, 53 gün süren yoğun bir kuşatmanın sonucunda Fatih Sultan Mehmed Han komutasındaki Osmanlı ordusu Peygamber Efendimiz'in müjdesine mazhar oldu ve İstanbul'u feth etti. İstanbul’un fethi ile ilgili mesajlar da Facebook, Instagram, TİK TOK sosyal medya hesaplarından İstanbul'un fethini kutlama mesajları vatandaşlar tarafından paylaşılmakta. İşte İstanbul'un fethi mesajları resimli, anlamlı, kısa ve özlü mesajlar.
29 Mayıs 2025, İstanbul'un fethinin 572. yıl dönümü. Bu tarihi zafer, sadece bir şehrin fethinden öte, bir imparatorluğun yükselişini ve yeni bir çağın başlangıcını simgeler. Fatih Sultan Mehmet'in önderliğinde gerçekleştirilen bu fetih, dünya tarihine altın harflerle yazılmıştır. İstanbul'un fetih yıl dönümünü kutlamak isteyen vatandaşlar, sosyal medya hesaplarından çeşitli mesajlar veriyor. İşte 29 Mayıs İstanbul'un fethini kutlama mesajları ve sözleri.
Peygamber Efendimiz Hazreti Muhammed Mustafa’nın (s.a.v) "Konstantiniyye muhakkak fethedilecektir. Onu fetheden komutan ne güzel komutandır. Onu fetheden ordu ne güzel ordudur." hadisiyle müjdelediği fethin 572. yıl dönümü kutlanıyor. İstanbul'un fethi, Osmanlı İmparatorluğu'nun en önemli dönüm noktalarından biridir. Bu fetih ile birlikte imparatorluk, gücünün zirvesine ulaşmış ve dünya siyasetinde önemli bir aktör haline gelmişti.
İstanbul'un fethi, sadece bir şehrin değil, iki kıtanın da fethi anlamına geliyordu. Bu fetih ile birlikte Osmanlı İmparatorluğu, Avrupa ve Asya arasındaki ticaret yollarını kontrol altına almış ve iki kıtayı birbirine bağlayan bir köprü görevi görmüştür. İstanbul'un fethi her yıl büyük bir coşkuyla kutlanmaktadır. Bu yıl da 29 Mayıs günü çeşitli etkinlikler düzenlenmektedir. Vatandaşlar İstanbul’un fethini paylaştıkları mesajlarla kutlamakta. İşte, anlamlı, farklı, değişik, 29 Mayıs kutlama mesajları ve en güzel İstanbul'un fethi ile ilgili sözlerden seçenekler.
İstanbul'un fethi mesajları 2025
“İstanbul mutlaka fethedilecektir. Onu fetheden komutan ne güzel komutan, o ordu ne güzel ordudur.”
Fatih Sultan Mehmet ve kahraman ordusunu saygıyla anıyoruz. İstanbul'un fethi 572. yıl dönümünde kutlu olsun.
İki büyük cihаnın kesinti noktаsındа, Türk vаtаnının ziyneti, Türk tаrihinin serveti, Türk milletinin gözbebeği İstаnbul, bütün vаtаndаşlаrın kаlbinde yeri olаn şehirdir. "İstanbul’u bizlere miras bırakan Fatih Sultan Mehmet ve aziz şehitlerimizi saygıyla anıyorum.
Bu kutlu zaferin yıl dönümünde İstanbul'un fethini gururla kutluyoruz. Nice yıllara!
Geceler vardır dirilişe gebedir, fecr olur; Şehr-i İstanbul feth olunur, bir çağ kapanır bir çağ açılır.
29 Mayıs 1453, Türk tarihinin dönüm noktalarından biridir. İstanbul'un fethinin 572. yıl dönümünde, bu büyük zaferi gerçekleştiren Fatih Sultan Mehmet Han ve kahraman askerlerini rahmetle anıyoruz.
İstanbul, 29 Mayıs 1453'te fethedildi ve tarihin akışı değişti. Bu şanlı zaferin 572. yıl dönümünde, tüm kahramanlarımızı saygıyla anıyoruz.
Peygamber efendimizin övgüsünü kazanan büyük hakanımız Fatih Sultan Mehmet Han ve büyük Türk milleti için canlarını feda eden aziz şehitlerimizi, kahraman ecdadımızı bir çağı değiştiren çok anlamlı tarihin yıldönümünde rahmet, minnet ve fatihalarla anıyorum.
İstanbul'un fethinin 572. yıl dönümünde, geçmişimizin gücünden ilham alarak geleceğe umutla bakıyoruz. Kutlu olsun!
Tarihten aldığımız güçle, İstanbul'un fethinin 572. yıl dönümünde milletimizin birlik ve beraberlik içinde daha nice zaferlere imza atmasını diliyoruz.
Fatih Sultan Mehmet Han'ın inancı ve azmiyle, İstanbul'un fethinin 572. yıl dönümünü kutlarken, her zorluğun üstesinden gelebileceğimizi hatırlıyoruz.
572 yıl önce bugün, İstanbul'u fethederek dünyaya adalet ve barış getiren ecdadımızı minnetle anıyoruz. Bu büyük zafer, bizlere her zaman ilham kaynağı olmaya devam edecek.
Fatih Sultan Mehmet Han başta olmak üzere bu topraklarda bayrağımızın dalgalanmasına, göklerde ezanımızın yankılanmasına vesile olan ecdadımızı saygı ve rahmetle anıyorum. "İstanbul mutlaka fethedilecektir. Onu fetheden komutan ne güzel komutan, o ordu ne güzel ordudur."
29 Mayıs 1453, bir milletin dirilişinin, bir şehrin yeniden doğuşunun tarihidir. Bu günü kutlamak, Fatih Sultan Mehmet'i ve kahraman ordusunu anmak hepimizin görevidir.
Asırlar önce olduğu gibi, bugün de İstanbul'un fethi ruhu ile birlik ve beraberlik içindeyiz. Bu ruh bize güç veriyor, geleceğe umutla bakmamızı sağlıyor. 572. Yıldönümünde Fatih'in İzindeyiz!