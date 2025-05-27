İstanbul'un fethinin 572. yıl gösteri programı belli oldu: SOLOTÜRK gösteri uçuşu saat kaçta?

Türk Hava Kuvvetlerinin gösteri ekibi SOLOTÜRK, İstanbul'un fethinin 572. yıl dönümünde İstanbul semalarında gerçekleştireceği gösteri uçuşu programı belli oldu. SOLOTÜRK, bugün gerçekleştirdiği provaların ardından 29 Mayıs'ta İstanbul'da gösteri uçuşu ile izleyenleri büyülemeye hazırlanıyor. Peki SOLOTÜRK gösteri uçuşu saat kaçta başlayacak? İşte İstanbul'un fethinin 572. yıl gösteri programı.
Türk Hava Kuvvetlerinin gösteri ekibi SOLOTÜRK, İstanbul'un fethinin 572. yıl dönümünde İstanbul semalarında gerçekleştireceği gösteri uçuşu öncesi prova yaptı.
Yenikapı Meydanı üzerinde yapılan prova uçuşu yaklaşık 20 dakika sürdü. Prova uçuşunu izlemeye gelenler, SOLOTÜRK pilotunun F-16 savaş uçağıyla yaptığı akrobasi hareketlerini cep telefonlarıyla kaydetti.
Isı güdümlü füzeleri şaşırtmak için kullanılan alev toplarının da (Flare) atıldığı prova, izleyenler tarafından merakla takip edildi.
SOLOTÜRK GÖSTERİ UÇUŞU NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?
İstanbul'un fethinin 572. yıl dönümü dolayısıyla gerçekleştirilecek etkinlikler çerçevesinde görev alan SOLOTÜRK, 29 Mayıs Perşembe günü saat 19.00'da Yenikapı Meydanı üzerinde gösteri uçuşu yapacak.
İstanbul'da yarın ''Fethin İzinden'' motosiklet ve bisiklet turu düzenlenecek
İstanbul'un fethinin 572. yıl dönümü etkinlikleri kapsamında, farklı ilçelerden çok sayıda öğretmen, öğrenci ve vatandaşın yanı sıra motosiklet kulüpleri, yarın ''Fethin İzinden'' temalı motosiklet ve bisiklet turu gerçekleştirecek.
İstanbul İl Milli Eğitim Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Müdürlüğün koordinasyonunda, Osmanlı Motosiklet Derneğinin katılımıyla motosiklet ve bisiklet turu düzenlenecek.
Yarın saat 10.00'da Fatih Camisi avlusunda dua ile başlayacak etkinliğin ardından kortej, tarihi yarımada güzergahında ilerleyecek. Fethin izlerini simgesel olarak takip edecek tur, Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi önünde yapılacak törenle tamamlanacak.
Programa ilişkin görüşlerine yer verilen İl Milli Eğitim Müdürü Murat Mücahit Yentür, "Tarihin en büyük medeniyet yürüyüşlerinden biri olan İstanbul'un fethini yalnızca bir tarihsel olay olarak değil bir ruh, bir ideal ve bir inşa bilinci olarak gelecek nesillere aktarmayı hedefliyoruz. Bu kapsamda düzenlediğimiz 'Fethin İzinden' temalı motosiklet ve bisiklet turu, İstanbul'un hafızasında güzel izler bırakacaktır." dedi.