İzmir'in Gaziemir ve Buca ilçeleri arasında çıkan orman yangınına karadan müdahale ediliyor. Ekiplerin müdahalesiyle alevlerin yerleşim yerlerine tehdidi önlendi. Foça ilçesindeki yangın ise ekiplerin müdahalesiyle kontrol altına alındı.
Zafer Mahallesi'nde ormanlık alanda dün çıkan yangına müdahale gece boyunca devam etti.
İzmir Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı ekipler ile itfaiye ekipleri rüzgarın etkisiyle yayılan yangının hızını kesmeyi başardı.
Yangın komuta merkezinden insansız hava aracıyla (İHA) da takip edilen yangına gece görüşlü 4 helikopterle de destek verildi.
Ekiplerin müdahalesiyle alevlerin yerleşim yerlerine tehdidi önlendi.
Havadan ve karadan müdahaleyle yangını kontrol altına alma çalışmaları devam ediyor.
İzmir Valisi Süleyman Elban da sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada yangında çalışan ekip sayısı hakkında detayları paylaştı.
Elban açıklamasında 7 uçak, 23 helikopter, 2 treyler çekici, 98 arazöz, 19 su tankeri, 1 paletli traktör, 21 tonajlı tanker, 8 dozer, 13 TOMA, 69 yunus timi, 26 trafik ekibi, 98 sivil ekip, sağlık ve itfaiye ekipleri ile 2172 personelin yangın çalışmalarına katıldığı bilgisini verdi.
Alevlerin yerleşim yerlerine yaklaşması nedeniyle Çamlık Caddesi üzerindeki tahliye edilen evlerde oturan vatandaşların bölgedeki bekleyişi sürüyor.
Orman Bölge Müdürlüğü ve itfaiye ekipleri, yangını kontrol altına alma çalışmalarına devam ediyor.
Rüzgarın yönünü değiştirmesi nedeniyle farklı yönlerde yayılan yangın, Sarnıç Piknik Alanı civarında yerleşim birimlerine yaklaştı.
Alevlerin yerleşim birimlerine yakın noktada etkili olması üzerine Orman Bölge Müdürlüğü ve itfaiye ekipleriyle TOMA'lar, bu bölgeye yoğunlaştı.
Evlere yaklaşık 100 metre mesafedeki alevlere karşı vatandaşlar da müdahaleye katıldı. Hortumlarla ağaçları ve evlerini ıslatan vatandaşların, yoğun duman nedeniyle zor anlar yaşadığı gözlendi.
"Olağanüstü mücadele veriliyor"
Buca Belediye Başkanı Görkem Duman, yangın bölgesinde yaptığı incelemenin ardından gazetecilere yaptığı açıklamada, ekiplerin olağanüstü bir mücadele verdiğini, rüzgarın sürekli yön değiştirmesi nedeniyle zorluk yaşandığını söyledi.
Yangının bazı yönlerde durduğunu, soğutma yapıldığını aktaran Duman, belediye arama kurtarma ekiplerinin de çalışmalara katıldığını aktardı.
Bölgede çimento fabrikası olduğunu belirten Başkan Duman, buna yönelik bir risk bulunduğu iddialarının gerçeği yansıtmadığını sözlerine ekledi.
Kovanlarını kurtarmaya çalıştı
Sarnıç'ta arıcılık yapan Kemal Korkmaz ise yangında 80 kovanının yandığını, 20-30 kovanı kurtarabildiğini belirterek, "Yapacak bir şey yok. Masrafım 500 bin liradan aşağı yoktur. Kovanlarım yandı, her şeyim yandı. Üzgünüm." dedi.
Bu bölgede yangından etkilenen bir köpek ise çevredeki vatandaşlar tarafından motosiklete alınarak kurtarıldı.
Uçak seferleri normale döndü
Yangının Adnan Menderes Havalimanı'na yakın konumda olması ve yükselen duman nedeniyle aksamalar yaşanan hava trafiği normale döndü.
Havalimanında yaşanan aksamalar nedeniyle yolcu yoğunluğu yaşandığı öğrenildi.
Sarnıç Mahallesi'nde elektrik kesintisi uygulanıyor
Sarnıç Mahallesi'nde tedbiren elektrik kesintisi uygulandı.
Alevlerin çevredeki evleri tehdit etmesi nedeniyle polis ve jandarma ekipleri vatandaşları bölgeden uzaklaştırdı.
Alevlerin evlere sıçramaması için Orman Bölge Müdürlüğü ve itfaiye araçlarıyla TOMA'larla yangın ile evler arasına set kuruldu.
Güvenlik güçleri, alevlerin yakın olduğu Sarnıç Mahallesi Çamlık Caddesi üzerindeki evleri tahliye etmeye başladı.
Yangına gece görüşlü helikopterlerle müdahale yapılıyor.
İl Emniyet Müdürü Celal Sel ve İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Osman Kılıç ekiplerinden bilgi aldı.
Bölgede Orman Bölge Müdürlüğü ve itfaiye ekiplerinin yangına müdahalesi sürüyor.
İzmir'in Foça ilçesindeki orman yangını kontrol altında
Fevzi Çakmak Mahallesi'ndeki ormanlık ve makilik alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
Rüzgarın etkisiyle yayılan yangın Jandarma Komando Teröristle Mücadele Harekatı Okul Komutanlığı kampüsünde de etkili oldu.
Yangına Orman Genel Müdürlüğüne ait hava ve kara araçlarıyla müdahale edilirken, çalışmalara askeri personelin de destek sağladığı belirtildi.
Yangın, askeri bölgenin arkasındaki Koca Mehmetler Mahallesi'nde makilik alana yayıldı.
Bu bölgede yer alan Hayat Foça Sitesi, tedbir amaçlı boşaltıldı. Sitenin yöneticisi Can Koktekin, jandarmanın uyarısıyla siteyi boşalttıklarını, itfaiye ve AFAD ekiplerinin çalışmasıyla site çevresinde alevlerin kontrol altına alındığını belirtti.
Foça Kaymakamı Mehmet Türköz, AA muhabirine yaptığı açıklamada, 14.50 sıralarında Yenifoça Jandarma Komando Teröristle Mücadele Okul Komutanlığında başlayan ve rüzgarın etkisiyle okulun dışına yayılan yangının 22.30 sıralarında kontrol altına alındığını söyledi.
Yangına havadan ve karadan müdahale edildiğini belirten Türköz, "Yangın, 22.30 itibarıyla ekiplerin çalışmasıyla yangın kontrol altına alındı. Foça için büyük ve tehlikeli bir yangındı. Öğle saatlerinde başlayıp akşam saatlerine kadar süren bir yangındı. Yangın nedeniyle yaklaşık 50 hektar alan zarar gördü." diye konuştu.
Yangın söndürme çalışmalarında İzmir Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı 3 uçak, 2 helikopter, İzmir Büyükşehir Belediyesi itfaiyesi, Yenifoça Jandarma Komando Teröristle Mücadele Okul Komutanlığı ile Foça Deniz Üs Komutanlığı itfaiye araçları, emniyet ve jandarmaya ait TOMA'lar yer aldı.