LGS sonuçları için heyecanlı bekleyiş devam ediyor. Öğrenciler, 11 Temmuz'da açıklanacak sonuçların ardından 14-24 Temmuz tarihleri arasında lise tercih başvurularını yapacak. Bu sürecin sonunda, 4 Ağustos günü tercih sonuçları ilan edilecek ve aynı gün boş kontenjanlar da duyurulacak. Özellikle İzmir'de ikamet eden öğrenciler ve velileri, ortaokul başarı puanı (OBP) ile öğrenci kabul eden ve sınavsız öğrenci alan liseleri merak ediyor. Bu liseler, LGS puanıyla değil, öğrencilerin ortaokulda gösterdikleri başarıya göre öğrenci alımı yapacak. İşte İzmir’de sınavsız öğrenci alan liseler ve OBP puanları.

1 /14 LGS sonuçları 11 Temmuz’da açıklanacak. Sonuçlarını öğrenen öğrenciler, 14-24 Temmuz tarihleri arasında tercih işlemlerini yapacak. Ardından tercih sonuçları 4 Ağustos günü ilan edilecek. Aynı gün boş kontenjanlar da duyurulacak. OBP puanı ile öğrenci alan liseler de söz konusu. İzmir’de sınavsız alan liseler merak konusu. İşte İzmir Sınavsız OBP İle Öğrenci Alan Okulların Taban Puanları.

2 /14 22 Temmuz 2024 tarihinde ilan edilen OBP ile öğrenci alan ortaöğretim kurumları yerleştirme sonuçlarına göre tercihe son yerleşen öğrencinin puanıdır. İzmir ilçelerinde OBP ile Alan Liseler 2025 Taban Puanları.

3 /14

4 /14

5 /14

6 /14

7 /14

8 /14

9 /14

10 /14

11 /14

12 /14

13 /14