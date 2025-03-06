Evlilik, doğum yardımları devam edecek mi?

Kadınlar için esnek çalışma modellerini aktif hale getirmeyi hedefliyoruz. Ailelerin çocuklarını güvenle emanet edebilecekleri bakım modellerini çeşitlendirmek için çalışıyoruz. Aile ve Gençlik Fonu ile yeni evlenecek gençlere, doğum yardımları ile çocuk sahibi olmak isteyen ailelere destek olmayı sürdüreceğiz."

Göktaş, pek çok meslek dalında kadınların artık ön saflarda olduğunu vurgulayarak, "İşletmeleri yöneten, fabrikalarda üretimi sırtlayan, okullarda genç beyinler yetiştiren, teknolojiye yön veren kadınlar var. Kadınlar, fırsat verildiğinde neleri başarabileceklerini defalarca kanıtladılar." ifadelerini kullandı.