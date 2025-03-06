Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, "Kadınlar için esnek çalışma modellerini aktif hale getirmeyi hedefliyoruz. Ailelerin çocuklarını güvenle emanet edebilecekleri bakım modellerini çeşitlendirmek için çalışıyoruz. Aile ve Gençlik Fonu ile yeni evlenecek gençlere, doğum yardımları ile çocuk sahibi olmak isteyen ailelere destek olmayı sürdüreceğiz." dedi. İşte detaylar.
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, HAK-İŞ Konfederasyonu tarafından düzenlenen 14. Uluslararası Kadın Emeği Buluşması'nda yaptığı konuşmada, kadın emeğinin ekonominin ve toplumsal gelişmenin bel kemiği olduğunu söyledi.
Bakan Mahinur Özdemir Göktaş, nüfusun yarısını oluşturan kadınları üretimin dışında tutmanın, bir ülkenin potansiyelinin yarısını kullanamamak anlamına geldiğini vurgulayarak, "Bu kapsamda yürüttüğümüz çalışmalarla kadın istihdam oranını yüzde 31,8'e, kadınların iş gücüne katılım oranını ise yüzde 36,3'e yükselttik. 2028'in sonuna kadar kadının iş gücüne katılım oranını yüzde 40,1'e, kadın istihdam oranını yüzde 36,2'ye yükseltmeyi hedefliyoruz. Kadın istihdamının önündeki engelleri kaldırmak ve her alanda fırsat eşitliğini sağlamak için tüm gayretimizle çalışıyoruz." dedi.
Kadınlar için esnek çalışma modeli mi geliyor?
Göktaş, aile meselesini aynı zamanda bir milli güvenlik meselesi olarak gördüklerini vurgulayarak, hazırladıkları "Ailenin Korunması ve Güçlendirilmesi Vizyon Belgesi ve Eylem Planı"nı geçen yıl Uluslararası Aile Günü'nde açıkladıklarını anımsattı. Kadını ve aileyi birbirinin karşıtı gibi konumlandıran görüşler olduğuna işaret eden Göktaş, sözlerini şöyle sürdürdü:
"Aileyi korumanın ve güçlendirmenin kadınların haklarını savunmaya yönelik bir tehdit olarak algılayanlar var. Bu çok büyük bir yanılgıdır. Aksine biz, aileyi ve kadını, birbirini güçlendiren, birbirine güç veren, toplumumuzun iki temel unsuru olarak görüyoruz. Kadınların güçlenmesi aynı zamanda hem toplumun hem ailelerin güçlenmesi demektir.
Evlilik, doğum yardımları devam edecek mi?
Kadınlar için esnek çalışma modellerini aktif hale getirmeyi hedefliyoruz. Ailelerin çocuklarını güvenle emanet edebilecekleri bakım modellerini çeşitlendirmek için çalışıyoruz. Aile ve Gençlik Fonu ile yeni evlenecek gençlere, doğum yardımları ile çocuk sahibi olmak isteyen ailelere destek olmayı sürdüreceğiz."
Göktaş, pek çok meslek dalında kadınların artık ön saflarda olduğunu vurgulayarak, "İşletmeleri yöneten, fabrikalarda üretimi sırtlayan, okullarda genç beyinler yetiştiren, teknolojiye yön veren kadınlar var. Kadınlar, fırsat verildiğinde neleri başarabileceklerini defalarca kanıtladılar." ifadelerini kullandı.