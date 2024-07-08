Çok sayıda binanın yıkıldığı, ağır hasar aldığı veya kullanılamaz halen gelen Trabzon Caddesi, Azerbaycan Bulvarı ve Ebrar Sitesi'nin bulunduğu alan, depremle büyük yara aldı. Bölgenin yeniden canlandırılması için başlatılan çalışmalar ise Kahramanmaraş Valiliğinin 1. etap adıyla hız kazandı. Peki Kahramanmaraş 1. etap TOKİ konutlarında son durum nedir, Kahramanmaraş 1. etap deprem konutları ne zaman teslim edilecek?
"Asrın felaketi" olarak nitelendirilen 6 Şubat 2023 tarihindeki depremlerden önce kentin ticari hayatının gözde mekanları arasında yer alan, yerleşim olarak "şehrin kalbi" olarak nitelendirilen Trabzon Caddesi, Azerbaycan Bulvarı ve Ebrar Sitesi'nin bulunduğu alan, depremle büyük yara aldı.
Kentte en çok can kaybının yaşandığı yerlerden Ebrar Sitesi'nde de yeni binalar yükseliyor. Binaların temeli için ciddi çalışmaların yapıldığı sitenin arazisinde yapılan zemin iyileştirilmeleriyle birlikte 678 konut ve 99 ticari bölüm kent yaşantısına dahil edilecek.
Kahramanmaraş 1. etap TOKİ konutları ne zaman teslim edilecek?
Çok sayıda binanın yıkıldığı, ağır hasar aldığı veya kullanılamaz halen gelen bölgenin yeniden canlandırılması için başlatılan çalışmalar ise Kahramanmaraş Valiliğinin 1. etap adıyla hız kazandı. Gece gündüz demeden inşaatlardaki çalışmaların sürdüğü bölgede bazı binaların tamamlanma oranı, yüzde 80'lere ulaştı ve binaların 2025 yılının ilk aylarında teslim edilmesi planlanıyor. Etap tamamlandığında, bölgede 3 bin 269 konut ve bin 399 ticari bölüm inşa edilerek kente kazandırılacak.
Vali Mükerrem Ünlüer, 11 ilçede 38 bin 84 konut ve 8 bin 736 ticari olmak üzere toplam 46 bin 820 bağımsız bölüm için "yerinde dönüşüm" projesi kapsamında başvuruda bulunulduğunu anlattı.
Şu ana kadar 11 ilçede bin 700 bağımsız bölümün ruhsatını verdiklerini, kentte inşaatların devam ettiğini dile getiren Ünlüer, şehrin önemli yerleşim yeri olarak bilinen ve 1. etap olarak adlandırılan çalışmaları da değerlendirdi.
Ünlüer, şöyle konuştu: "Trabzon Caddesi, Azerbaycan Bulvarı ve Ebrar Sitesini 1. etap olarak değerlendiriyoruz. Şu anda bu bölgelerde yüzde 80 seviyelerinde olan binalarımız var. Bu yapıların yıl sonuna kadar tamamını teslim etmeyi planlıyoruz. Azerbaycan hükümetiyle birlikte yaptığımız Azerbaycan projemiz var, orada da okulumuzu inşallah 29 Ekim'e kadar da açmayı planlıyoruz.
5 bin 565 bağımsız birimimizin yapımı devam ediyor, çoğunlukta yüzde 50'nin üzerindeyiz, bazı binalarda da yüzde 80'ne vardık. Yıl sonuna kadar büyük bölümünde de yüzde 90'lara ulaşacağız. 2025'in ilk aylarında buralardaki yapılar tamamlanmış hak sahiplerine dağıtılmış olacak."