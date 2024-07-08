Ünlüer, şöyle konuştu: "Trabzon Caddesi, Azerbaycan Bulvarı ve Ebrar Sitesini 1. etap olarak değerlendiriyoruz. Şu anda bu bölgelerde yüzde 80 seviyelerinde olan binalarımız var. Bu yapıların yıl sonuna kadar tamamını teslim etmeyi planlıyoruz. Azerbaycan hükümetiyle birlikte yaptığımız Azerbaycan projemiz var, orada da okulumuzu inşallah 29 Ekim'e kadar da açmayı planlıyoruz.