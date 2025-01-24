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Kahramanmaraş AFAD deprem konutları hak sahipliği kura sonuçları isim listesi

Kahramanmaraş AFAD deprem konutları hak sahipliği kura sonuçları isim listesi

15:5224/01/2025, Cuma
G: 24/01/2025, Cuma
Yeni Şafak
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<p>AFAD Kahramanmaraş deprem konutları kura sonuçları</p>
AFAD Kahramanmaraş deprem konutları kura sonuçları

Kahramanmaraş deprem konutları kura çekimi yapıldı. AFAD hak sahipliği kurası neticesinde deprem konutları hak sahipleri belirlendi. İşte Kahramanmaraş AFAD deprem konutları hak sahipliği kura sonuçları isim listesi.

Deprem konutları hak sahiplerine teslim edilmeye devam ediyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan, konut teslim töreninde yaptığı konuşmada, “6 Şubat depremlerinin yaralarını sarmaya devam ediyoruz. 155 bininci yuvamızın anahtarlarını Kasım ayında teslim etmiştik. 2024 sonu itibarıyla konutlarımızın yüzde 45'ini tamamlamış durumdayız. Bugün de 201 bininci yuvamızın anahtarlarını teslim ediyoruz. Milletimizle olan dayanışmamızın en güzel örneğidir. Depremde evleri yıkılan vatandaşların evlerini teslim ederken bir yandan da şehirlerimizi yeniden ayağa kaldırıyoruz.” dedi. İşte Kahramanmaraş AFAD deprem konutları hak sahipliği kura sonuçları isim listesi.

Kahramanmaraş AFAD deprem konutları hak sahipliği kura sonuçları isim listesi

#Kahramanmaraş
#AFAD
#AFAD deprem konutları kurası sonuçları

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