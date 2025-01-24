Deprem konutları hak sahiplerine teslim edilmeye devam ediyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan, konut teslim töreninde yaptığı konuşmada, “6 Şubat depremlerinin yaralarını sarmaya devam ediyoruz. 155 bininci yuvamızın anahtarlarını Kasım ayında teslim etmiştik. 2024 sonu itibarıyla konutlarımızın yüzde 45'ini tamamlamış durumdayız. Bugün de 201 bininci yuvamızın anahtarlarını teslim ediyoruz. Milletimizle olan dayanışmamızın en güzel örneğidir. Depremde evleri yıkılan vatandaşların evlerini teslim ederken bir yandan da şehirlerimizi yeniden ayağa kaldırıyoruz.” dedi. İşte Kahramanmaraş AFAD deprem konutları hak sahipliği kura sonuçları isim listesi.