TÜRK-İŞ Genel Başkan Yardımcısı Ramazan Ağar, hükümetin, kamu işçilerinin ücretlerine birinci yılın ilk 6 ayı için yüzde 16, ikinci 6 ayı için yüzde 8 zam teklifi yaptığını, ancak bunu kabul etmeyeceklerini belirtti. TÜRK-İŞ Genel Başkanı Ergün Atalay, işçi zammı teklifine ilişkin önemli açıklamalarda bulundu. Peki Kamu işçi zammı 2025 ne kadar olacak? Kamu işçilerine 6 ayda zam ne kadar olacak? İşte detaylar.
Kamu Toplu İş Sözleşmeleri Çerçeve Protokolü görüşmeleri kapsamında, Türk Ağır Sanayii ve Hizmet Sektörü Kamu İşverenleri Sendikası (TÜHİS) ile TÜRK-İŞ ve HAK-İŞ heyetleri, TÜHİS Genel Merkezi'nde bir araya geldi.
Yaklaşık 1,5 saat süren toplantının ardından TÜRK-İŞ Genel Başkan Yardımcısı Ramazan Ağar ve HAK-İŞ Genel Başkan Yardımcısı Halil Çukutli basın mensuplarına açıklamada bulundu.
600 bin kamu işçisi adına toplu iş sözleşmesi görüşmeleri yaptıklarını belirten Ağar, bu görüşmelerde büyük bir kesimin hak ve menfaatlerini tartışıp görüştüklerini aktardı.
Geçim şartlarının zorluğuna işaret eden Ağar, "Bugün bize verilen teklif, bizleri gerçekten hayal kırıklığına uğrattı. Bu teklifi kabullenmemiz mümkün değil. Verilen teklif, bizim teklifimizin karşısında maalesef o kadar kabul etmeyeceğimiz bir teklif ki açıklamam gerekirse birinci 6 ay teklifleri yüzde 16, birinci yılın ikinci 6 ayında yüzde 8, ikinci yılın birinci 6 ayında yüzde 7, ikinci yılın ikinci 6 ayında yüzde 5. Diğer sosyal hakların artışı da ücret artışlarına göre verilen iki kalem bir teklif." ifadesini kullandı.
TÜRK-İŞ Yüzde 16'lık kamu işçi zammı teklifini kabul etti mi?
TÜRK-İŞ Genel Başkanı Ergün Atalay, Kamu Çerçeve Protokolü (KÇP) görüşmeleriyle ilgili "Çalışma Bakanı Vedat Işıkhan, işveren tarafından ikinci bir teklifin verileceğini söyledi" dedi. Yüzde 16'lık zam teklifinin kabul edilemez olduğunu Işıkhan'a ilettiklerini söyleyen Atalay, kamuda yaklaşan grev kararlarını da hatırlattı.
Basın mensuplarının sorularını da yanıtlayan Atalay, TÜHİS’in ilk teklifine ilişkin Bakan Işıkhan’ın bir teklif daha vereceklerini duyurduğunu açıkladı. Atalay, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakan Yardımcısı başkanlığında 4 kişilik bir komisyon kurulacağını ve işçi tarafını temsil eden sendikalarla bu komisyonun görüşmeler yapacağını duyurdu.
Kamu işçi toplu sözleşme zam talebi ne kadar, yüzde kaç?
TÜRK-İŞ ve HAK-İŞ’in ortak hazırladığı taslakta, günlük en düşük ücretin 1800 TL’ye yükseltilmesi, bu artıştan sonra 2025’in ilk altı ayı için yüzde 50, sonraki iki dönem için ise yüzde 25’er zam yapılması ve ayrıca yüzde 10 refah payı verilmesi talep ediliyor.