Kamu işçisi toplu sözleşme zammı son dakika! Kamu işçisi toplu sözleşme zammı açıklandı mı, ne zaman belli olacak?

Yaklaşık 600 bin kamu işçisinin maaş ve sosyal haklarını ilgilendiren 2025 Kamu Toplu İş Sözleşmesi (TİS) sürecinde gözler hükümet ile sendikalar arasındaki kritik görüşmelere çevrildi. Yılın ilk çeyreğinde başlayan müzakerelerde henüz zam oranına ilişkin net bir teklif sunulmazken, işçi tarafı kamuoyuna yansıttığı beklentilerle sürecin hızlanmasını talep ediyor. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı koordinasyonunda devam eden görüşmelerin, kamu hizmetlerinde sürekliliğin sağlanması ve iş barışının korunması açısından büyük önem taşıdığı vurgulanıyor. Kamu işçileri, toplu sözleşme masasından çıkacak zam kararını merakla bekliyor.
2025 yılı Kamu Toplu İş Sözleşmesi görüşmeleri, kamu sektöründe çalışan yüz binlerce işçinin gündeminde ilk sıralarda yer alıyor. Ücret artışları ve sosyal haklara ilişkin beklentilerin masaya yatırıldığı süreçte, işçi sendikaları ile kamu işveren heyeti arasındaki müzakereler tüm hızıyla sürüyor. Kamuda görev yapan yaklaşık 600 bin işçiyi doğrudan ilgilendiren sözleşme görüşmeleri, enflasyon rakamları ve ekonomik koşullar ışığında şekillenirken, zam oranlarına dair resmi açıklama için geri sayım başladı. Toplu sözleşme masasından çıkacak sonuç, işçilerin 2025 yılı gelirlerini ve çalışma şartlarını belirleyecek.
KAMU İŞÇİLERİ TOPLU İŞ SÖZLEŞMESİ SON DURUM
600 binden fazla işçiyi ilgilendiren 4-D kamu çalışanları toplu iş sözleşmesi görüşmeleri kapsamında, yeni bir toplantı düzenlenecek. Kamudaki işçilerinin yeni maaşlarının belirleneceği Kamu Toplu İş Sözleşmeleri Çerçeve Protokolü, işveren tarafı TÜHİS ile işçi tarafını temsil eden TÜRK-İŞ ve HAK-İŞ konfederasyonlarını bir araya getirecek.
KAMU İŞÇİLERİ TOPLU İŞ SÖZLEŞME ZAMMI NE KADAR OLACAK?
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, kamudaki 600 bine yakın işçiyi ilgilendiren Kamu Toplu İş Sözleşmeleri Çerçeve Protokolü ile ilgili, "24 Nisan'da yeni bir toplantı yapılacak. Bu çerçeve içerisinde hassasiyetle süreci yürütüyoruz. Şu an bir şey söylemek için çok erken. Biz Bakanlık olarak da koordinasyon sorumluluğuna sahibiz." açıklamalarında bulunmuştu.
İşçi kesiminin, günlük en düşük ücretin 1800 liraya yükseltilmesi, bu artışın ardından ücretlere 2025'in ilk altı ayı için yüzde 50, diğer altı aylık dönemleri için ise yüzde 25 zam yapılması ve üzerine yüzde 10 refah payını içeren talebini masaya yatıran Türk Ağır Sanayii ve Hizmet Sektörü Kamu İşverenleri Sendikası TÜHİS, talebe yönelik maliyet analizini sürdürüyor.
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığının ev sahipliğindeki görüşme sonrası TÜRK-İŞ Genel Başkan Yardımcısı Ramazan Ağar açıklamalarda bulundu. Maddeler üzerinde müzakereler yürüttüklerini belirten Ağar, 24 Nisan'da tekrar bir araya geleceklerini söyledi. Ağar, bir sonraki toplantıda işveren tarafının teklif vermesini beklemediklerini söyleyen Ağar, "Hemen sonuçlanacak bir süreç değil." dedi.
KAMU İŞÇİLERİ TOPLU İŞ SÖZLEŞME ZAM ORANI NE OLACAK?
Öte yandan, yaklaşık 4 milyon memur ile 2,5 milyon memur emeklisinin maaşlarına yapılacak zam oranının belirleneceği 2026-2027 yıllarını kapsayan 8. Dönem Toplu Sözleşme görüşmeleri 1 Ağustos itibarıyla başlayacak. TÜRK-İŞ ve HAK-İŞ'in Şubat 2025’te Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’na sundukları ortak zam talepleri şu şekilde:
En düşük günlük ücretin 1.800 TL’ye çıkarılması,
2025’in ilk 6 ayı için yüzde 50 zam, sonraki 6 aylık dönemler için yüzde 25 zam ve yüzde 10 refah payı yer alıyor.