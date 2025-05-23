Kamu işçisi toplu sözleşme zammı son dakika! Kamu işçisi toplu sözleşme zammı açıklandı mı, ne zaman belli olacak?

KAMU İŞÇİLERİ TOPLU İŞ SÖZLEŞME ZAM ORANI NE OLACAK?

Öte yandan, yaklaşık 4 milyon memur ile 2,5 milyon memur emeklisinin maaşlarına yapılacak zam oranının belirleneceği 2026-2027 yıllarını kapsayan 8. Dönem Toplu Sözleşme görüşmeleri 1 Ağustos itibarıyla başlayacak. TÜRK-İŞ ve HAK-İŞ'in Şubat 2025’te Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’na sundukları ortak zam talepleri şu şekilde:

En düşük günlük ücretin 1.800 TL’ye çıkarılması,

2025’in ilk 6 ayı için yüzde 50 zam, sonraki 6 aylık dönemler için yüzde 25 zam ve yüzde 10 refah payı yer alıyor.