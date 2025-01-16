Resmi Gazete'den yayımlanan karara göre, artık tüm kamu kurum ödemeleri TROY kart üzerinden gerçekleşecek. Türkiye'nin ilk ve tek yerli ödeme sistemi olan TROY, kamu idareleri ve bankaları tarafından gerçekleştirilecek ödemelerinde tek geçerli kart olacak. Emekli maaşı, avans ödemeleri, sosyal yardım ödemeleri ve öğrenci burs-kredi ödemeleri gibi işlemler artık TROY üzerinden gerçekleştirilecek. İşte TROY'un zorunlu olduğu ödemeler...
Resmi Gazete'de yayınlanan 2025/1 genelgesi Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından kabul edilerek yürürlüğe girdi. Genelge ilk ve tek milli kart TROY'un kamu ödemelerinde geçerli olmasını içeriyor. Visa ve Mastercart'ı devre dışı bırakarak kamu idarelerinde ve kamu bankaları ödemelerinde TROY kart ile işlem yapılabilecek. Özellikle emekli maaşları, öğrencilere ödenen burs krediler, toplu taşıma, yemek kimlik ve öğrenci kartlarına yapılan ödemeler ile sosyal yardım ödemeleri gibi işlemler TROY ile gerçekleştirilmesi zorunlu hale geldi.
KAMU BANKALARINDA TROY DÖNEMİ BAŞLIYOR
Resmi Gazete'de yayımlanan karar ile banka protokollerinin ilk kez yapılması ve kart yenileme işlemlerinde aksi belirtilmedikçe bankalar bu kartları vatandaşlara verecek.
Yeni düzenleme, kamu ödemelerinde Visa ve Mastercard kullanımını tamamen devre dışı bırakırken, bireysel tüketiciler için herhangi bir zorunluluk getirmiyor. Özel bankalar ve bireysel müşteriler, Visa ve Mastercard kullanmaya devam edebilecek. Ancak, devlet destekli ödemeler ve kamuya ait banka kartları artık yalnızca TROY ile çalışacak.
KAMUDA ÖDEMELER TROY İLE YAPILACAK
* Kamu personeline yapılacak özlük ödemeleri,
* Emekli aylıkları,
* Avans suretiyle kartlara yapılan ön ödemeler,
* Sosyal yardım ödemeleri,
* Öğrenci burs ve kredi destekleri,
* Çiftçi, esnaf gibi gruplara yapılan destek ve teşvikler,
* Toplu taşıma, yemek, kimlik ve öğrenci kartlarına yönelik ödemeler,
* Banka protokollerine konu olan diğer ödemeler
VATANDAŞA TROY KART VERİLECEK
Banka protokollerinin ilk kez yapılması ve kart yenileme işlemlerinde aksi belirtilmedikçe bankalar bu kartları vatandaşlara verecek.
CUMHURBAŞKANLIĞI'NDAN AÇIKLAMA
Cumhurbaşkanlığı tarafından yapılan açıklamada bu kararın Türkiye’nin ekonomik güvenliğini artırmak ve yerli ödeme sistemlerini güçlendirmek adına kritik bir adım olduğu vurgulandı.
DÜZENLEME BUGÜN DEVREYE GİRDİ
Yerli kart sistemlerinin kullanımının yaygınlaştırılmasıyla birlikte ekonomik kaynakların yurt içinde kalması da hedeflendi.
RESMİ GAZETEDE YAYIMLANAN GENELGE 2025/1