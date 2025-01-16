KAMU BANKALARINDA TROY DÖNEMİ BAŞLIYOR





Resmi Gazete'de yayımlanan karar ile banka protokollerinin ilk kez yapılması ve kart yenileme işlemlerinde aksi belirtilmedikçe bankalar bu kartları vatandaşlara verecek.

Yeni düzenleme, kamu ödemelerinde Visa ve Mastercard kullanımını tamamen devre dışı bırakırken, bireysel tüketiciler için herhangi bir zorunluluk getirmiyor. Özel bankalar ve bireysel müşteriler, Visa ve Mastercard kullanmaya devam edebilecek. Ancak, devlet destekli ödemeler ve kamuya ait banka kartları artık yalnızca TROY ile çalışacak.



