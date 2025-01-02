İslam aleminde önemli günlerden bir olan Regaip Kandili, bugün idrak edilecek. Paylaşmayı ve iyiliği yücelten Kandil günlerinde akla gelen ilk lezzetlerden biri ise Kandil Simidi. Peki, Evde Kandil Simidi nasıl yapılır? Bayatlamayan kandil simidi nasıl yapılır, malzemeleri neler? İşte detaylar...

1 /10 Kandillerin vazgeçilmezlerinden olan kandili simidi tarifi pastaneler yerine evlerinde hazırlayıp sunmak isteyenler tarafından merak ediliyor. Pastane usulü kandil simidi püf noktaları ile kıyır kıyır hamurişleri hazırlayabilirsiniz. pastane usulü kandil simidi nasıl yapılır, malzemeleri ve püf noktaları neler? İşte Mahlepli, mahlepsiz kandil simidi tarifi ve yapılışı...

2 /10 Çayın yanında afiyetle yiyebileceğiniz, Kandil günlerinin olmazsa olmazı Kandil simidini bugün de hazırlamak isteyenler için ustaların tarifini paylaşıyoruz.

3 /10 İşte, evde kıyır kıyır pastane usulü kandil simidi tarifi ve püf noktaları...

4 /10 KANDİL SİMİDİ MALZEMELERİ:

2 adet yumurta 250 gram tereyağı 3 yemek kaşığı sıvı yağ 4 su bardağı un 3 yemek kaşığı toz şeker 1 tatlı kaşığı mahlep 1 paket kabartma tozu 2 çay kaşığı tuz 3 yemek kaşığı sirke

5 /10 Üzeri için;

Çörek otu Susam

6 /10 PASTANE USULÜ KANDİL SİMİDİ NASIL YAPILIR?

Yumurtanın sarısını yoğurma kabına alın. Üzerine sırayla sirkeyi sıvı yağ, şeker, kabartma tozu, tuz ve tereyağını ekleyin ve karıştırın. Ardından mahlep ve unu da ekleyerek ele yapışmayan bir hamur elde edene kadar güzelce yoğurun.

7 /10 Hamurunuz hazır olunca ceviz büyüklüğünde parçalar alın ve elinizle yuvarlayın ve simit halka olacak şekilde iki ucunu da birleştirin. Simitlerinizi önce yumurta akına, ardından susama batırıp fırın tepsisine dizin. Üzerine de çörek otu serpip fırından güzelce pişirin.

8 /10 KANDİL SİMİDİ PÜF NOKTALARI

Hamuru hazırlarken un kontrollü şekilde yavaş yavaş eklenirse kıvamını daha rahat ayarlayabilirsiniz.





9 /10 Kandil simidi yaparken sirke kullanmanın sebebi hamuru kıyır kıyır yapmasıdır. Kullanılması şart değil ama lezzeti daha da artıyor.



