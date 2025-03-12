Yurdun önemli bölümünde lodosun etkisiyle hava sıcaklıkları yükseldi. Hafta sonu sıcaklıkların 25 dereceye ulaşması bekleniyor. AKOM'un tahminlerine göre, İstanbul'da pazar günü sıcaklık 24 derece civarında olacak. 17 Mart Pazartesi gününden itibaren ise sıcaklıkların ciddi şekilde düşeceği ve soğuk hava dalgasının etkili olacağı öngörüler arasında. Marmara bölgesi için tahminlerini paylaşan Meteoroloji Mühendisi Hüseyin Öztel, "Kışı henüz atlatmadık, haftaya salı-cuma arası başımızda kar havası olacak" ifadelerine yer verdi.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son hava durumu tahminlerinde, ülkenin önemli bir bölümünde sıcak havanın etkili olacağı bildirilmişti. Özellikle İstanbul'da termometreler gün içerisinde 23 dereceleri gösterdi.
Lodos ve sıcak hava hafta sonu boyunca etkili olacak. Yeni haftada ise sıcaklıklar yerini kar havasına bırakacak. Habertürk Meteoroloji Mühendisi Hüseyin Öztel, kış ayının henüz bitmediğini ve kar soğuklarının geri döneceğini açıklamalarına ekledi.
AKOM PAYLAŞTI: İSTANBUL'DA PAZAR GÜNÜ 24 DERECELER GÖRÜLECEK
İstanbul'da ise bugün sabah saatleri için sağanak yağış tahmini yapılırken önümüzdeki günlerde sıcaklıkların zirve yapması bekleniyor. Öyle ki termometreler pazar günü 23 dereceleri gösterecek. İBB AKOM'un tahminlerine göre de pazar günü 24 derece olacak.
KAR HAVASI GERİ DÖNÜYOR
17 Mart Pazartesi günü ise hava sıcaklıkları ciddi derecede düşmeye başlıyor. Marmara'dan yeni girecek soğuk hava dalgası tüm yurdu etkisi altına alacak.
Meteoroloji Mühendisi Hüseyin Öztel yağışlı havayla ilgili şu ifadeleri kullandı:
"Kışı henüz atlatmadık, haftaya salı-cuma arası başımızda kar havası olacak görünüyor. Anadolu'ya kar, batı kıyılarına soğuk havada yağmur var. Atalarımız izin vermedi biz masumuz. Kazma kürek."
YURTTA HAVA DURUMU
Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan tahminlere göre: Yurdun batı kesimleri ile Doğu ve Güneydoğu Anadolu'nun parçalı, yer yer çok bulutlu, İstanbul ve Balıkesir çevreleri ile İzmir'in kuzey kesimlerinin hafif sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde doğu kesimlerde buzlanma ve don olayı, yurt genelinde pus ve yer yer sis bekleniyor. Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinin yüksekleri ile Doğu Anadolu'nun yüksek ve eğimli yamaçlarında çığ tehlikesi bulunmaktadır.
HAVA SICAKLIĞI: Hava sıcaklığının, Ülke genelinde mevsim normallerinin üzerinde seyretmeye devam edeceği tahmin ediliyor.
RÜZGAR: Genellikle güney yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Marmara'nın batısı ile Kuzey Ege kıyılarında kuvvetli (40-60 km/saat) olarak esmesi bekleniyor.
UYARILAR
KUVVETLİ RÜZGAR UYARISI: Rüzgarın, Marmara'nın batısı ile Kuzey Ege kıyılarında güney yönlerden kuvvetli (40-60 km/saat) olarak esmesi beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.
İL İL HAVA DURUMU İÇİN TIKLAYINIZ