Meteoroloji'nin kar yağışı uyarısının ardından Giresun’un bazı ilçelerinde beklenen kar yağışı sabah saatlerinde etkili olmaya başladı. Özellikle yüksek kesimlerde etkili olan kar yağışı Alucra, Çamoluk ve Şebinkarahisar’da etkisini gösterdi. Kar yağışı sonrası okullar tatil mi? sorusunu akıllara getirdi. Peki Giresun’da okullar tatil oldu mu? Alucra, Çamoluk ve Şebinkarahisar’da okullar tatil mi? İşte 6 Şubat 2025 Perşembe kar tatili haberinin detayları.
Meteoroloji uyarısı sonrası Giresun, Sivas, Kayseri, Niğde, Tokat, Bayburt civarında çok yoğun kar yağışı başladı. Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan tahminlere göre: Ülkemiz genelinin parçalı ve çok bulutlu, Marmara'nın doğusu, Ege'nin kuzeydoğusu, Doğu Akdeniz, İç Anadolu, Karadeniz, Doğu ve Güneydoğu Anadolu ile Antalya'nın doğusunun iç kesimlerinin aralıklı yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Giresun’un Alucra ve Şebinkarahisar ilçelerinde yoğun kar yağışı etkili oldu. Kar yağışı sonrası öğrenciler yarın okullar tatil mi? sorusuna yanıt aramaya başladı.
Giresun'da okullar tatil mi? Hangi ilçede okul yok?
Giresun'un 3 ilçesinin tamamında, bazı ilçelerinin de köy okullarında eğitime ara verildi.
Valilikten yapılan açıklamada, Alucra, Çamoluk ve Şebinkarahisar'da kar yağışı ile buzlanma riski nedeniyle tüm okullarda 6 Şubat Perşembe günü eğitime bir gün süreyle ara verildiği belirtildi.
Merkez ile Dereli, Espiye, Görele, Güce ve Piraziz ilçelerindeki köy okullarında eğitime ara verildiği aktarılan açıklamada, bu ilçelerde taşımalı eğitim kapsamındaki öğrencilerin idari izinli sayılacağı kaydedildi.
Açıklamada, Yağlıdere'nin Üçtepe beldesi ile Bulancak'ın Aydındere ve Kovanlık beldelerindeki tüm okullarda eğitime ara verildiği aktarıldı.
Doğankent ve Eynesil ilçelerinde ise taşımalı eğitim kapsamındaki öğrencilerin idari izinli sayılacağı ifade edildi.