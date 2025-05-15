Milli Eğitim Bakanlığı eğitim öğretim takvimine göre okulların kapanacağı tarih belli oldu. Akademik takvime göre 28 Mart'ta başlayan ikinci ara tatil sonrası milyonlarca öğrenci için eğitim öğretim faaliyetleri başladı. Şimdi gözler yaz tatili sürecinde. Öğrenciler yaz tatili ile birlikte üç aylık tatil fırsatı yakalamış olacak. Peki Okullar ne zaman kapanacak? Karneler ne zaman verilecek, yaz tatili ne zaman başlıyor?