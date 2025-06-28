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KEMANKEŞ 1 seyir füzesi özellikleri

KEMANKEŞ 1 seyir füzesi özellikleri

16:5728/06/2025, Cumartesi
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<p>Kemankeş füzesi nedir? KEMANKEŞ 1 Mini Akıllı Seyir Füzesi Özellikleri</p><p><br></p>
Kemankeş füzesi nedir? KEMANKEŞ 1 Mini Akıllı Seyir Füzesi Özellikleri

KEMANKEŞ 1, Bayraktar AKINCI TİHA’dan yapılan atışlı testte havadaki hedefleri tam isabetle vurdu. 200+ kilometre görev menziline sahip KEMANKEŞ 1, yapay zekâ destekli optik güdüm sistemi sayesinde hedefini tanıyarak zorlu hava şartlarında dahi tam isabetle imha kabiliyetine sahip. İşte KEMANKEŞ 1 seyir füzesi özellikleri.

Baykar tarafından milli ve özgün olarak geliştirilen KEMANKEŞ 1, 27 Nisan – 1 Mayıs tarihleri arasında Atatürk Havalimanı’nda TEKNOFEST 2023 kapsamında ilk kez halka açık bir şekilde sergilendi. KEMANKEŞ 1, adını attığı okla en zorlu şartta dahi hedefi tam isabetle vuran tarihimizdeki okçulardan alıyor.

KEMANKEŞ 1, Bayraktar AKINCI TİHA, Bayraktar TB2 SİHA ve Bayraktar TB3 SİHA’ya entegre edilerek görev yapacak. Yaklaşık 1 saat havada kalabilen mini akıllı seyir füzesi, sahip olduğu jet motoru sayesinde süratle yol alarak düşman hattı gerisindeki en riskli hedeflere karşı etkinlik gösterebilecek. 200+ kilometre görev menziline sahip KEMANKEŞ 1, yapay zekâ destekli optik güdüm sistemi sayesinde hedefini tanıyarak zorlu hava şartlarında dahi tam isabetle imha kabiliyetine sahip olacak.

KEMANKEŞ 1 Kamera Sistemi

2 Eksenli Stabilizasyon

2.8 Kilometreye Kadar Lazer Mesafe Ölçer

59.13°-1.10°(h) Görüş Açısı

36x Optik Zoom

KEMANKEŞ 1 teknik özellikleri

Servis Tavanı

15.000 feet

Operasyonel İrtifa

12.000 feet

Haberleşme Menzili

70 km

Operasyonel Menzil

150 km

Havada Kalış Süresi

30 Dakika

Seyir Hızı

160 KIAS

Azami Hız

200 KIAS

Azami Dalış Hızı

400 KIAS

Azami Kalkış Ağırlığı

40 kg

Faydalı Yük Kapasitesi

5 kg

Fırlatma

Havadan Fırlatma

Güç Sistemi

Jet Motoru

Faydalı Yük - İGK

Yapay Zeka Destekli EO Kamera

Terminal Güdüm

EO ya da GNSS

Kanat Açıklığı

1.14 m

Uzunluk

1.73 m

Yükseklik

0.4 m

#Kemankeş
#Kemankeş 1
#Kemankeş 1 seyir füzesi
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