KEMANKEŞ 1, Bayraktar AKINCI TİHA’dan yapılan atışlı testte havadaki hedefleri tam isabetle vurdu. 200+ kilometre görev menziline sahip KEMANKEŞ 1, yapay zekâ destekli optik güdüm sistemi sayesinde hedefini tanıyarak zorlu hava şartlarında dahi tam isabetle imha kabiliyetine sahip. İşte KEMANKEŞ 1 seyir füzesi özellikleri.
Baykar tarafından milli ve özgün olarak geliştirilen KEMANKEŞ 1, 27 Nisan – 1 Mayıs tarihleri arasında Atatürk Havalimanı’nda TEKNOFEST 2023 kapsamında ilk kez halka açık bir şekilde sergilendi. KEMANKEŞ 1, adını attığı okla en zorlu şartta dahi hedefi tam isabetle vuran tarihimizdeki okçulardan alıyor.
KEMANKEŞ 1, Bayraktar AKINCI TİHA, Bayraktar TB2 SİHA ve Bayraktar TB3 SİHA’ya entegre edilerek görev yapacak. Yaklaşık 1 saat havada kalabilen mini akıllı seyir füzesi, sahip olduğu jet motoru sayesinde süratle yol alarak düşman hattı gerisindeki en riskli hedeflere karşı etkinlik gösterebilecek. 200+ kilometre görev menziline sahip KEMANKEŞ 1, yapay zekâ destekli optik güdüm sistemi sayesinde hedefini tanıyarak zorlu hava şartlarında dahi tam isabetle imha kabiliyetine sahip olacak.
KEMANKEŞ 1 Kamera Sistemi
2 Eksenli Stabilizasyon
2.8 Kilometreye Kadar Lazer Mesafe Ölçer
59.13°-1.10°(h) Görüş Açısı
36x Optik Zoom
KEMANKEŞ 1 teknik özellikleri
Servis Tavanı
15.000 feet
Operasyonel İrtifa
12.000 feet
Haberleşme Menzili
70 km
Operasyonel Menzil
150 km
Havada Kalış Süresi
30 Dakika
Seyir Hızı
160 KIAS
Azami Hız
200 KIAS
Azami Dalış Hızı
400 KIAS
Azami Kalkış Ağırlığı
40 kg
Faydalı Yük Kapasitesi
5 kg
Fırlatma
Havadan Fırlatma
Güç Sistemi
Jet Motoru
Faydalı Yük - İGK
Yapay Zeka Destekli EO Kamera
Terminal Güdüm
EO ya da GNSS
Kanat Açıklığı
1.14 m
Uzunluk
1.73 m
Yükseklik
0.4 m