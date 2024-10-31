KİRA ARTIŞ ORANI 4 KASIM: Kasım ayı kira zammı (TEFE-ÜFE) belli oldu mu, yüzde kaç olacak? İş yeri, konut...

"Kasım ayı kira zammı (TEFE-ÜFE) belli oldu mu, yüzde kaç olacak?" sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. Ekim ayı enflasyon rakamlarının açıklanmasıyla birlikte, Kasım 2024 kira artış oranı da netleşecek. Her ay Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından açıklanan enflasyon verileri, kira artış oranlarının yanı sıra birçok ekonomik kalemin belirlenmesinde de önemli rol oynuyor. Bu kapsamda Kasım ayı kira zammı hesaplamaları Ekim ayı enflasyon verileri ışığında yapılacak.

1 /5 Kasım ayının gelmesiyle birlikte kira artış oranlarına etki edecek Ekim ayı enflasyon verileri merakla bekleniyor. TÜİK, her ayın başında bir önceki aya ait enflasyon rakamlarını açıklıyor ve bu veriler, kira artış oranlarının belirlenmesinde önemli bir rol oynuyor. Eylül ayında Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) aylık %2,97, yıllık ise %49,38 artış göstermişti. Ekim ayı enflasyon oranının açıklanmasıyla Kasım ayı kira artış oranı da netleşecek.

2 /5 KASIM AYI KİRA ZAMMI 2024 AÇIKLANDI MI, NE ZAMAN AÇIKLANACAK? Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından ekim ayı enflasyon verilerinin açıklanacağı tarih belli oldu. Buna göre; Ekim ayı enflasyon rakamları 4 Kasım 2024 Pazartesi günü saat 10.00'da açıklanacak. Kasım ayı kira artış oranı da enflasyon oranlarının açıklanması ile hesaplanacak.

3 /5 EKİM AYI ÖRNEK KİRA ZAMMI HESAPLAMA 2024 Zamsız kira bedeli: 10.000 TL Kira zam oranı: yüzde 63.47 Kira zam bedeli: 6.347 TL Zamlı kira bedeli: 16.347 TL

4 /5 BAKAN ŞİMŞEK: ENFLASYON BEKLENTİLERİ İYİLEŞİYOR Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, enflasyon beklentilerinin toplumun her kesiminde iyileştiğini söyleyerek "12 ay sonrası yıllık enflasyon beklentisi son beş ayda hanehalkında 8,9 puan, reel sektörde 6,5 puan ve piyasa katılımcılarında 5,8 puan geriledi." dedi.